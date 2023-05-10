Başkan Yıldırım köylülerle bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük'e bağlı köyü ziyaret etti.

Başkan Yıldırım köylülerle bir araya geldi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük’e bağlı köyü ziyaret etti.

Başkan Yıldırım, Bozüyük’e bağlı Dereyalak Köyü’nde vatandaşlar ile buluştu. Vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet ederek talep ve şikâyetlerini dinleyen Başkan Yıldırım, “Vatandaşlarımıza ‘Türkiye Yüzyılı Vizyon’ projelerimizden bahsettik. Milletimizin desteğiyle Türkiye yüzyılında doğru adamla yola devam” dedi.

Başkan Yıldırım’a AK Parti Bilecik Milletvekili adayı Halil Eldemir de eşlik etti.