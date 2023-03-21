Başkan Yıldırım muhtarlarla buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçimi öncesi İl Genel Meclisinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Daha Dernek Başkanı olan İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar tekrar başkan seçildi. Başkan Yıldırım, “Muhtarlar Deneği Başkanlığı seçimi için İl Genel Meclisimizde bir araya gelen merkez ilçe; köy ve mahalle muhtarlarımız ile bir araya geldik. Yeniden göreve seçilen İsmetpaşa Mahallesi Muhtarımız İlhami Çınar’ı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.