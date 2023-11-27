Başkan Yıldırım, temayül yoklamasını değerlendirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, dün kentte belediye başkan adaylarının belirlenmesinde büyük rol oynayacağı temayül yoklamasını değerlendirerek, "AK davamıza gönül veren tüm teşkilat mensuplarımıza yoğun katılımlarından ötürü teşekkür eder, aday adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimler önce AK Parti Belediye Başkanlıklarını için aday adaylık süresi sonra erdi. Dün Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen temayül yoklaması ile AK Parti’den Bilecik için aday adaylığını açıklayan 11 kişi temayül yoklamasına girdi. Yoğun katılım ile gerçekleşen temayül yoklamasında AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım aday adaylarına başarılar diledi. Parti içi demokrasi kültürünün en önemli göstergesi olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Temayül yoklamamızı tamamladık. Ak davamıza gönül veren tüm teşkilat mensuplarımıza yoğun katılımlarından ötürü teşekkür eder, aday adaylarımıza başarılar dilerim’’ ifadelerini kullandı.