Başkan Yıldırım umrecilerin manevi duygularına ortak oldu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan umrecilerin manevi duygularına ortak oldu.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programa AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın katılımıyla umreciler dualarla uğurlandı. Vatandaşlar ve teşkilat mensupları yoğun ilgi gösterdi. Törende, umreciler için yapılan dualarla kutsal yolculuk öncesi manevi destek sağlandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, kutsal topraklara adım atan her bir kardeşimizin duasının memleketimize bereket ve huzur olarak dönmesini temenni etti. Yıldırım, "İlimizden kutsal topraklara giden her bir kardeşimizin yolculuğu hayırlı ve huzurlu olsun. Dualarımız her zaman onlarla birlikte" dedi.