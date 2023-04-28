Başkan Yıldırım vatandaşlar ile bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Yıldırım, Atatürk Parkı’nın önünde kurulan seçim standını ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşların seçim ile ilgili sorularına itina ile cevap veren Başkan Yıldırım, boş oy atmamak konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisi karşısında duygulandığını belirten Başkan Yıldırım, “Vatandaşlarımızla bir arada olmak bizleri çok mutlu ediyor. Zaten sürekli sizleri de kapsayan programlar düzenliyoruz. Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğunuz sonsuz saygı ve sevgi bizleri çok duygulandırdı. Hevesimize heves, inancımıza inanç kattı” ifadelerini kullandı.