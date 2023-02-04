Başkan Yıldırım, yeni açılan sağlık tesislerinin müdürleri ile bir araya geldi

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, il genelinde yeni açılan sağlık merkezlerinin müdürleri ile bir araya geldi.

Başkan Yıldırım ve Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı’yı makamında ziyaret etti. Sonrasında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastane Müdürü Rıza Mısırlılar ve Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Mücahit Nazilli’yi de makamında ziyaret eden ikili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı sağlık yatırımları hakkında görüştü.

Serkan Yıldırım yeni açılan sağlık tesislerinin Bilecik’e hayırlı olmasını temenni ederek, “Bilecik’imizde ihtiyacımız olan sağlık tesislerimizin açılışını cumhurbaşkanımızın yapmış olması bizi ayrı onurlandırdı. İlimizin eksikliklerinin tamamlandığını görmek bizi mutlu ettiği kadar umutlandırıyor da” dedi.