Başkan Yıldız'dan örnek bir uygulama

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, şehir içi dolmuşlarını bizzat denetledi.

Bilecik Belediyesi her alanda denetimlerine devam ederken örnek bir denetleme de Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız’dan geldi. Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, bir yolcu gibi durakta bekleyerek şehir içi dolmuşa bindi. İlk duraktan son durağa kadar yolculuk yapan Hüseyin Yıldız, hem dolmuşları denetledi hem de vatandaş ve dolmuş şoförleri ile sohbet etti. Bu esnada vatandaş ve dolmuş şoförlerinin istek ve taleplerini de tek tek not alan Hüseyin Yıldız vatandaşlardan da büyük takdir topladı.

Bilecikli vatandaşların daha kaliteli hizmet almaları için bu tür denetimlerin devam edeceğini belirten Başkan Yıldız, “Bilecik Belediyesi olarak hem Melek başkanımız hem de bizler vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alabilmeleri için özveriyle çalışıyoruz. Bu anlamda yetki alanımızdaki her alanda denetimlerimizi de devam ettiriyoruz. Şehirlerin nabzını en iyi dolmuş şoförlerinin tuttuğunu da çok iyi biliyoruz. Çünkü dolmuşlara kulak verdiğinizde aslında şehre kulak vermiş olursunuz. Bizler de vatandaşlarımızı dinlemek ve denetimlerimizi yapmak için böyle bir uygulama yaptık. Bu tür uygulamaların devam edeceğini de buradan belirtmek istiyorum” dedi.