Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü onuruna, akşam yemeği düzenledi. Yaklaşık 800 kişinin katılımıyla gerçekleşen programda Başkan Yılmaz “Her alanda destekçimiz basın mensupları” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlamak amacıyla 20 ilçeden gazetecileri ve ailelerini akşam yemeğinde bir araya getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından gazeteciler onuruna düzenlenen yemeğe; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Emniyet müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Alay Komutanu Albay Ali Yıldız, STK ve siyasi parti yetkilileri katıldı. Yemek öncesi Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Karesi Belediye Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla günün önemine binaen konuşma yaptılar. Başkan Yılmaz yemekte yaptığı konuşmada, "Balıkesir gelişiyor ve değişiyor ve hep birlikte bu şehirde yaşamanın onuru yaşıyoruz. Güney Marmara’sı ile körfezi ile Balıkesir il merkezi ve dağ kesimi ile birlikte büyük bir coğrafyada yaşayan onurlu, gururlu Balıkesirliyiz. Balıkesir’in havasını için, havasını soluyan ve bunlarla ilgili sürekli bir devimin içinde geliştirmeye çalışan insanlarız. Artık dünya da ülkeler değil şehirler çatışıyor. Bunun içersin de bizlere de çok ayrı görevler düşüyor. Daha ileriye götürecek basın, daha iyiye götürecek spor adamları, daha ileriye götürecek belediyeler velhasıl yatırım ve eğitim ana şiarımız. Ben değerli basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir dünya şehri olarak 92 yılından beri Türkiye’ye gelmemiş Dünya Uluslararası habitat gününü Balıkesir’de düzenledik. Balıkesir olarak Cumhur Başkanımızı Balıkesir’de ağırladık. Değerli eşlerinin Balıkesir’de ağırladık. Türk Mutfağını tanıtmak için 20 ayrı dilde Türk mutfağını tanıttık. Balıkesir’deki endemik ürünlerle yapılan yemekleri tanıttık. 200 den fazla peyniri olan bir ülkede yaşıyoruz. Balıkesir’in 50’den fazla peyniri var. Bu şehir çok güzel bir şehir, maltına da vermiş, üstüne de vermiş. Kavga etmeden Balıkesir’i bir tık ileri götürmek için her alanda bizim en büyük destekçimiz siz değerli basın mensuplarınız. Tüm destekleriniz için, desteklerininiz için, Balıkesir adına verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz. 10 Ocak Gazeteciler gününüzü kutluyorum" dedi.

Yemeğin ardından Büyükşehir Belediyesi Basın Dairesi Başkanlığının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla verdiği yemeklerde geleneksel hale getirdiği mangalda kestane ikramı yoğun yağmur nedeniyle yapılamadı.