Başkan Yılmaz: 'Sırtımızdan ter hiç eksik olmadı'

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçe başkanlarını ziyaret ederek partililer ile bir araya geldi. AK Kadrolar, “Milletimizin her derdine deva bulana kadar durmayacak çalışacağız” mesajı verdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz beraberindeki heyetle birlikte Burhaniye İlçe Başkanlığa atanan Hayri Zeybek’i, Ayvalık İlçe Başkanlığa atanan Mustafa Güren’i ve AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Aytekin Öz ve yönetim kurulu üyeleri ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i ziyaret etti.

Başkan Yücel Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi; kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Balıkesir’imiz için gecemizi gündüzümüze kattık, AK Kadrolarımızla beraber Balıkesir’i yeniden şahlandıracağız” dedi.

AK Parti ilçe başkanlıkları ziyaretlerinin ardından Milletvekili Mustafa Canbey, “Ülkemizin büyüklüğünden, milletimizin potansiyelinden, insanımızın azminden habersiz anlayışa rağmen Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacağız. Milletimizin her derdine deva bulana kadar durmayacak, çalışacak, gayret edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle ilçelerimizin daha güzel hizmetlere kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.