Başkan Yılmaz 'Teknolojinin öncülüğünü yapacağız'

“Şehir Teknoloji Programı”ndan mezun olan 370 öğrenciye sertifikalarını veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Yakın gelecek, her şeyin değişeceği bir dönem olacak. Birileri buna öncülük yapacak, diğerleri uygulayıcı olacak. Biz, bu işe öncülük yapan gençler yetiştireceğiz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi tarafından 2,5 yıldır düzenlenen ve bin 620 öğrenciye ulaşan; robotik kodlama, elektronik devre kitleri, katı modelleme eğitimlerinin verildiği “Şehir Teknoloji Programı”ndan mezun olan 370 öğrenciye sertifikalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz verdi. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Yılmaz, Büyükşehir’in sadece bugünü değil geleceği tasarladığını söyleyerek, “Yakın gelecek, her şeyin değişeceği bir dönem olacak. Çünkü yazılım artık her şeyi kontrol etmeye başlayacak. Birileri buna öncülük yapacak, diğerleri uygulayıcı olacak. Biz, bu işe öncülük yapan gençler yetiştireceğiz” dedi.

NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, geçtiğimiz gün 5’inci dönemi tamamlanan kurslarla toplam bin 620 öğrenciye ulaştı. Tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmek amacıyla 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için düzenlenen kurslarda, bu yaz ilk kez ilkokul 1-2 ve 3. sınıf öğrencilerine eğitimler verdi.

‘Geleceği tasarlıyoruz’

Şehir Teknoloji Programı Mezuniyet Törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir olarak şehirlerin yarıştığı büyük bir rekabetin içerisinde olduklarını ifade ederek, “Dünya, evrilmeyenlerin devrildiği bir dünya. Siz, bugün ne kadar güçlü olursanız olun, zamana ayak uyduramazsanız, gençlerinizi onların yaşayacağı geleceğin koşullarına göre hazırlayamazsanız, kaybedeceğiz bir yer. Biz sadece bugünü tasarlamıyoruz, geleceği düşünüyoruz” dedi.

‘Bize güvenin’

Balıkesir’de her alanda gençler için bir ışık yaktıklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Her yerde farklı işler yapıyoruz. Spor alanında, teknoloji alanında ve geleceği yönetme alanında birçok yatırım yapıyoruz. Velilerimizden istediğimiz, bize güvenmeleri, çocuklarını bize emanet etmeleri ve desteklemeleri. Geri kalanı bizim işimiz. Yakın gelecek, her şeyin değişeceği bir dönem olacak. Çünkü yazılım artık her şeyi kontrol etmeye başlayacak. Birileri buna öncülük yapacak, diğerleri uygulayıcı olacak. Biz, bu işe öncülük yapan gençler yetiştireceğiz” dedi.

‘Büyük başarılara imza atacağız’

Türk Milleti’nin teknoloji alanında büyük başarılara imza atabilecek bir kabiliyete ve geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, “Yönetilen değil; yöneten ve karar veren, güçlü altyapısı olan bir milletiz. Her şeyin kaderini değiştiren İHA ve SİHA’lar var. Teknolojiyi yakalamış bir grup gencin savunma sanayinde yapmış olduğu bu iş, ülkelerin ve dünyanın kaderini değiştiriyor” açıklamasında bulundu.