Başkan Yılmaz, 'Tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği hizmetleri hayata geçiriyoruz'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretleri çerçevesindebu hafta Siteler Mahallesi ve Teyyareci Mehmet Ali caddesi esnafıyla buluşup istek ve önerileri dinledi, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. ‘Yerinde ve birlikte yönetim’ anlayışıyla her hafta esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların görüş öneri ve taleplerini ilk elden alıyoruz. Sorunları yerinde tespit edip bölge sakinlerimizin beklentileri çerçevesinde çözüm üretiyoruz. Saha ziyaretlerimiz çerçevesinde gördük ki bir bölgede yapacağımız yatırımlar, hayata geçireceğimiz projelerle ilgili en makul öneriler o muhitin sakinlerinden geliyor. Biz de yol haritamıza buna göre yol veriyoruz” dedi.

Yıldırım Belediyesi olarak temelinde insana hizmeti esas alan bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “İlçemizle ilgili attığımız her adımda konunun tüm muhataplarının dâhil olduğu bir karar mekanizması oluşturuyoruz. Mahallelerimizin semtlerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre çocuklarımız için kütüphaneler, spor alanları, hanımlarımız için kadın kooperatifleri, girişimcilik ve eğitim merkezleri, YILMEK açıyor, tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği hizmetleri hayata geçiriyoruz. Temel belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sağlık, eğitim, kültür ve spor alanlarında yaptığımız çalışmalar ile daha yaşanabilir bir Yıldırım hedefiyle geleceğe yürüyor, 7’den 70’e her yaştan hemşehrimizin hizmetlerimizden faydalanmasını sağlıyoruz" dedi.