Başkan Yılmaz: '20 dönüm şartını düzenleyerek kent tarımının önünü açmalıyız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı meclis toplantısının 3. oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda 53 nolu raporun görüşülmesi sırasında söz alan Silivri Belediye Başkanı ve İBB MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB’nin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında yer alan, tarımsal yapı inşası için 20 dönüm şartıyla ilgili konuştu. Bu planın kent tarımının önünde ciddi bir engel olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, çiftçilerin ve hayvancıların desteklenmesi, kırsaldan merkeze göçün engellenmesi ve İstanbullunun daha ucuz sebze meyve tüketebilmesi için 20 dönüm şartının düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

“İSTANBULLU DAHA UCUZ SEBZE MEYVE TÜKETEBİLİR”

İBB meclis toplantısında konuşan Başkan Yılmaz, “3 yıldır İBB’nin 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planının değiştirilmesi gerektiğini söylemekten dilimizde tüy bitti. Bu plan nedeniyle Silivri’de, Şile’de, Büyükçekmece’de, Arnavutköy’de tarımla iştigal eden bir aile iseniz ve 20 dönümün altında bir araziniz varsa burada ne sera yapabiliyorsunuz ne hayvancılık için bir ahır yapabiliyorsunuz ne de çiftlik yapabiliyorsunuz. 3 yıl önce Silivri Belediyesinde bir tavsiye kararı aldık. Dedik ki; sera için 3 dönüm, küçükbaş için 5 dönüm, büyükbaş için de 8 dönüm şartı getirelim ve bunu hızlıca meclisten geçirelim. Ancak bunun şöyle bir handikabı var; bir yer alıp oraya sera kurulabilir ve 3 ay sonra sera ortadan kaldırılarak araziye bir çiftlik evi ya da bağ evi yapılabilir. Bu nedenle İl Tarım Müdürlüğümüz, kaymakamlıklarımız ve ilçe belediyelerimizin çatısı altında kurulacak bir komisyonla belli aralıklarla yapılacak denetimlerle bu durumun önüne geçebilir ve kent tarımının önünü açabiliriz. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi son günlerde kent tarımı söylemini geliştirdi. İstanbulluya yorgun domates yedirmeyeceğini söylüyor. 700 km uzaklıktan İstanbul’a sebze meyve gelmemesi gerektiğini ifade ediyor. Kent tarımının önünü açtığımızda İstanbullu daha ucuz sebze ve meyve yiyebilecek. Ayrıca plan değişikliği ile çiftçilerimiz ve hayvancılarımız desteklenirken, kırsaldan merkeze göçün de önüne geçilmiş olacak. Biz, 16 milyon İstanbullunun, çeperdeki ilçelerin verimli topraklarından beslenebileceğinden hareketle; toprağı, çevreyi ve tarımı koruyarak, bilim insanları ile de istişare ederek bu plan sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

