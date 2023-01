Başkan Yılmaz: '2022 yılını da bütçe fazlası vererek tamamladık'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı ocak ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yaptığı açılış konuşmasında ocak ayının önemli gün ve haftalarına değinirken; bu ay içerisinde ebediyete irtihal eden siyaset, devlet, kültür ve sanat insanlarını da andı. Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 18 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

“TEKNOPARK SİLİVRİ’MİZDE BÜYÜK FARK YARATACAK”

Toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce Silivri’ye yapılması planlanan Teknopark projesi hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçireceğimiz Teknopark projemiz Cumhurbaşkanlığınca onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlandı. Belediye - Üniversite - Sanayi Kuruluşları iş birlikleriyle; Ar-Ge çalışmaları yapmayı, yeni yatırım alanları oluşturmayı, istihdam fırsatları sunmayı, yerel ekonomiye ve ülke ekonomisine katkılar sağlamayı hedeflediğimiz projemize desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum. Bu önemli iş birliğinden dolayı Kadir Has Üniversitesinin çok değerli rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz Hanımefendi'ye ve Kadir Has ailesine de şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin Silivri’mize artı bir değer katacağını ve Silivri’mizde büyük fark yaratacağını düşünüyorum. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Kadir Has Silivri Teknoparkının ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

“2023 YILINDA DA MUHALEFETE ELEŞTİRECEK BİR KONU BIRAKMAYACAĞIZ”

Gündem dışı söz alan CHP’li meclis üyelerinin Silivri gündemiyle değil, ülke ve İstanbul gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunmasını değerlendiren Başkan Volkan Yılmaz, “Bu ülkede yaşadığımız için ülke politikaları ve ülke genelinde olup bitenlerin konuşulması tabii ki çok doğal. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB), MHP Grup Başkanvekiliyim. Orada yaptığım konuşmalarda TBMM’de konuşulması gereken konuların konuşma yerinin İBB Meclisi olmadığını söylüyorum ve biz İstanbul ile ilgili konuşacaklarımızı konuşalım, yapacaklarımızı anlatalım ve eksikleri eleştirelim diyorum. Silivri’de de aynı şeyin altını zaman zaman çiziyoruz. Bazen basın mensupları da yazıyor: ‘Silivri’de konu mu bitti? Silivri’de konuşulacak konu kalmadı da ülke gündemi mi konuşuluyor?’ diyorlar. Bu konu beni de mutsuz ediyor. Burada mutlu olduğum konu ise muhalefet partisi tarafı. Silivri Belediyesinin çalışmaları o kadar güllük gülistanlık ve takdire şayan ki konu bulamayıp, gündem bulamayıp; ulusal konularla ve ekonomik sıkıntılarla ilgili açıklamalar yaparak konuşma sürelerini doldurma yoluna gidiyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. 2023 yılında da yapacağımız hizmetler ve çalışmalarla muhalefete konuşacak, eleştirecek bir konu bırakmayacağız.” şeklinde konuştu.

“BU YIL DA BÜTÇE FAZLASI VERDİK”

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan ve Silivri Belediyesinin 2023 yılında bütçe fazlası verdiğini müjdeleyen Başkan Yılmaz, “2022 yılını geride bıraktık. Yılı bitirirken de bütçenin ve bilançoların kesin hesapları belli olacak. Hatırlarsanız 2022 yılında bütçemizi 445 milyon TL olarak belirlemiştik ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle ek bütçe yaparak bu rakamı 735 milyon TL’ye yükseltmiştik. Silivri Belediyesi olarak gider bütçemiz yüzde 100’e yakın bir oranda gerçekleşti. Bütçe ile ilgili bizi mutlu eden bir konu oldu: Aldığımız önlemler, kararlı çalışmalar, gelir artırıcı tedbirler ve tasarruf tedbirlerimiz neticesinde Silivri Belediyesi bu yılı da geçtiğimiz 2 yılda olduğu gibi bütçe fazlası vererek tamamladı. Rakamları önümüzdeki ay sizlerle paylaşacağız. Ben, bu süreçte bize destek veren meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarıma, Silivri’deki vatandaşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür etmek istiyorum. 2023 yılı da çok yoğun geçecek. Büyük bir bütçeyi yöneteceğiz. Bu bütçenin gelir kalemlerinin oluşması için de şimdiden kafa yormaya başladık. İnşallah 2023 yılı Silivri için güzel bir yıl olacak.” diye konuştu.