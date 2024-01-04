Başkan Yılmaz: '2024 yılı şahlanış ve yükseliş dönemi olacak'.

Silivri Belediye Meclisi 2024 yılı ocak ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında ocak ayının önemli gün ve haftalarına değinirken, bu ay içerisinde ebediyete irtihal eden siyaset, devlet, kültür ve sanat insanlarını da andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Salim Çavdar ve CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 8 gündem maddesinin komisyona gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

BAŞKAN YILMAZ: “2023 YILINDA SİLİVRİ’NİN ÖZLEDİĞİ İCRAATLARI BİR BİR GERÇEKLEŞTİRDİK”

Toplantı gündemine geçmeden bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Aziz Silivrili hemşerilerim, 2023’ü geride bırakıp 2024 yılına ulaşmayı bir takvim ve tarih değişiminden daha çok yükselme ve kalkınmayı hedef alan ve bu şekilde hedef belirlediğimiz bir zaman dilimi şeklinde ifade etmek istiyorum. 2023 yılını hepimizin malumu hizmette rekorlar yılı olarak tanımlamıştık. 2023 hizmette rekorlar yılımıza veda ederken 2024 yılını da şahlanış ve yükseliş dönemi olarak görüyoruz. Gururla ve onurla ifade etmek isterim ki, 5 yıllık görev süremizi henüz tamamlamadan hizmetlerimiz ve eserlerimiz, Silivri'ye olan vaatlerimizin katbekat üzerinde gerçekleşmiş durumdadır. Bütün bunları yaparken olanla yetinmedik, engellere takılmadık, kesinlikle mazeret üretmedik, imkansızı başarmanın ve Silivri’yle ilgili hayallerimizin peşine düştük. Silivri'de geleceği oluşturan her yılın bir önceki yıldan daha iyi, güzel ve farklı yaşanması amacıyla gece gündüz çalışmaya devam ettik. İnsanca yaşamak, konforlu ve mutlu bir yaşam sürmek Silivri'de yaşayan tüm hemşehrilerimizin hakkı dedik. Allah'a çok şükür ki eşit, adil, şeffaf, sosyal ve üretken bir belediyecilik anlayışı sergiledik. Unutulan, ötelenen ve kronikleşen tüm problemlerin üzerine gittik. Bu problemlerin aşılması için bir bir çözüm ürettik. Eğitimden sanata, spordan sağlığa, kültürden turizme, altyapıdan üstyapıya ve kamu binalarından sosyal hizmetlere kadar çok geniş bir yelpazede Silivri’nin özlediği ve beklediği icraatları bir bir gerçekleştirdik. 57 aylık süre boyunca hayata geçirdiğimiz proje, eser, emek ve gayretler Silivri’ye olan aşkımızın ve sevdamızın bir nişanesidir. Yaptık, yine biz yapacağız. Başardık, yine biz başaracağız. Ürettik, yine biz üreteceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yeni yüzyılıyla birlikte nice eserlerin şeref madalyasını hep birlikte göğsümüzde taşıyacağız. Kıymetli Silivri hemşerilerim 2023 yılını acılarla, dertlerle ve üzüntülerle geride bıraktık. Anımız bir, acımız bir ve adımız bir inancıyla kederlerimizi paylaşarak azalttığımız, sevinçlerimizi ise paylaşarak çoğalttığımız bir yılı daha geride bıraktık. Niyazım o ki; savaşlar, afetler ve felaketler son bulsun. Cenabı Allah aziz milletimize, Türk–İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa huzur dolu bir yıl nasip etsin. 2024 yılı esenlik, huzur, barış, kardeşlik, birlik ve dirlik gayemize vesile olsun” dedi.



“SİYASET ZARAFET VE NEZAKET SANATIDIR”

Geçtiğimiz günlerde CHP belediye başkan aday adayı Semih Ayeş’in Cumhur İttifakı Silivri Belediyesi yönetimini “düşman” olarak nitelendirdiği açıklaması mecliste de gündeme geldi. AK Parti Grup Sözcüsü Salim Çavdar, Semih Ayeş’in sözlerine tepki gösterdi. CHP Grup Sözcüsü Süheyl Kırkıcı da Ayeş’i savundu.

Bunun üzerine konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Bu konuya çok girme, konunun üzerinde amiyane tabirle tepinme veya konunun üzerinden yükselme, parmak sallama ve belagat yapmayı tercih etmiyorum. Lakin sorumluluk üstlenmeye talip olanların ya da sorumluluk sahibi olanları kullandığı dile çok ama çok dikkat etmesi gerekiyor. Aslında siyaset zarafet ve nezaket sanatıdır. Bazen söyleyeceğiniz kelimeler çok sert kelimeler bile olsa, seçeceğiniz cümleler onu hem anlamlı hem de kabul edilebilir kılabilir. Bazen de çok masum kelimelerle çok kırıcı da olabilirsiniz. Dolayısıyla o arkadaşımızın ifadeleri kürsü heyecanıyla ya da belediye başkanı aday adayı olarak yapmış olduğu konuşmanın heyecanıyla maksadını çok çok aşmıştır. Biliyorsunuz biz Silivri'de vatandaşın yüzde 48 teveccühüyle seçilmiş ve o yönde Silivri’ye hizmet eden bir yönetimiz. Dolayısıyla söylenen sözler ve hakaret boyutuna varan kelimeler Silivri'de dolaşan her 2 kişiden birine yani Silivri'nin halkına da söylenmiş sözlerdir. Bu sözlerin kimseye faydası olmaz. Bu sözler üzerinden siyaset yapmanın da kimseye bir getirisi olmaz diye düşünüyor ve Mevlâna Celalettin Rumi’nin bir sözüyle de bu tartışmaya son vermek istiyorum. Mevlâna; ‘Muhatabın düşman bile olsa, yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden, düşman bile insana dost olur’ diyor. Onun için iyilikten ve güzellikten hiç kimseye ama hiç kimseye zarar gelmez diyorum. Nezaketle ve zarafetle de siyaset yapmayı herkese salık veriyorum. Bu konuyu çok fazla uzatmanın ne bize ne Silivri’ye ne de siyaset yapan veya siyaset yapacak genç kardeşlerimize de yarar getirmeyeceğini düşünüyorum” diye konuştu

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“KAYMAKAMLIK MAKAMINA YAKIŞACAK BİR LOJMANI YAPACAĞIZ”

Meclis toplantısının 8. gündem maddesinde “Silivri ilçesi, Yeni Mahalle, 1613 ada, 1 parseldeki taşınmazda Silivri İlçesi kaymakamlık lojmanı yapılması ile ilgili ödeneğin İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılanması ve yapım işinin belediyemizce gerçekleştirilmek üzere iş birliği yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi” yer aldı. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Kaymakamlığımıza ait özel idarede dükkanlar var. Bu dükkanların çoğunun ofis katları olduğunu biliyorsunuz. Buranın en üst katında Silivri’deki kaymakamlarımızın görev yaptığı sürece konakladıkları ve kendilerine ev edindikleri bir lojman var. Bu lojmanın Silivri'ye, Silivri'de görev yapan kaymakamlarımıza daha güzel, nezih ve aileleriyle daha güvenlikli bir lojman olması gerektiğinden hareketle Sayın Ali Partal Kaymakamımızla düşündüğümüz, başlattığımız ve şu anki mevcut Kaymakamımız Tolga Toğan beyefendiyle de olgunlaştırdığımız bir fikri hayata geçirmek istiyoruz. Millet bahçesi olarak yakında hizmete açacağımız millet bahçemizin üst katında hazine mülkiyetinde olan bir arazinin 1.000 metrekarelik bir alanına. 2 katlı mütevazi ve kaymakamlık temsil makamına yakışacak bir kaymakamlık lojmanı yapacağız. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Silivri Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği ile görüşmediğimiz tamamlandı. Bu projenin finansmanını İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) karşılayacak. Lakin ihale işlemlerinin yapımı ve binanın yapım işi Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Bu iş birliğini, protokolü ve sözleşmeyi imzalamak adına sizlerden bir yetki istiyoruz. İnşallah bu yetki alınır alınmaz ihale işlemlerinin ardından 8 ay gibi bir sürede bu konutu bitirmeyi planlıyoruz. Şimdiden Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.