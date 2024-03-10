Başkan Yılmaz: '5 yıl boyunca büyük bir milletin sevdalısı olduğumuzu anlattık'

Silivri Belediye Meclisi 2024 yılı mart ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Salim Çavdar, CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 9 gündem maddesine ilişkin komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısını yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, hayırseverlerle ilçede hayata geçirilen projeler ve Silivri’ye kazandırılacak Afet Eğitim Merkeziyle ilgili önemli bilgiler verdi. Başkan Yılmaz’ın gündeminde ilçede bulunan isimsiz parklara isim verilmesi ve 31 Mart Yerel Seçimleriyle Silivri’de yeni bir dönemin başlayacağının sinyalleri vardı.

Silivri Belediyesi 2024 yılı mart ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumuyla, 2019-2024 döneminin son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Volkan Yılmaz, son kez gerçekleştirilen meclis toplantısı kapsamında, duygu ve düşüncelerini ifade etmek isteyen belediye meclis üyelerine tek tek söz verdi. Kürsüye gelerek söz alan meclis üyeleri; 5 yıllık görev süreleri boyunca yaptıkları çalışmaları, mesai arkadaşları ve Başkan Yılmaz’a teşekkürlerini, gelecek dönemle ilgili temennilerini ve Silivri’ye iletmek istedikleri mesajlarını aktardı.

BAŞKAN YILMAZ: “HAYIRSEVERLERLE EN ÇOK PROJEYE İMZA ATAN BELEDİYE OLDUK”

Toplantının 4. gündem maddesinde “Silivri Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen Belediyemiz Mülkiyetindeki bulunan ve İl Sağlık Müdürlüğüne 20(yirmi) yıl süre ile tahsisi yapılan Selimpaşa Mahallesi 966 ada 8 parsel sayılı taşınmazın üzerine yapılacak olan Sağlıklı Hayat Merkezi+5 hekimli Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu Binasının Bağışçı ve Sağlık İl Müdürlüğü ile üçlü protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi, 5393 sayılı yasanın 18/g ve 38/g maddeleri kapsamında komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bu vesileyle sağlık ocağı ve 112 acil istasyonunun yapımını üstlenen bağışçımız Remzi Gürsu beyefendiye huzurlarınızda tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yaklaşık 3 ay önce yapımına başladığımız sağlık ocağı ve 112 acil istasyonunu 20 Mart'ta hizmete sunacağız. Bu sağlık tesislerimizin hemen yanında da 6.000 metrekare kapalı alana sahip, 70 oda ve 120 yatak kapasiteli Velalı Hala Huzurevi yer alacak. Huzurevimiz yaş almış büyüklerimize hizmet verecek. Tesisimizi bağışçımız İstif ailesi iş birliğiyle yapıyoruz. Dün huzurevimizin temel atma törenini gerçekleştirdik. Bir yıl gibi kısa bir sürede bitirip inşallah açılışını beraberce yapacağız. Önümüzdeki hafta içi de Büyükçavuşlu’da yine bir bağışçı ailemizle sağlık ocağı ve 112 acil istasyonunun temelini hep beraber atacağız. Silivri Belediyesi olarak hayırseverlerimiz ve bağışçılarımızla Silivri’de birçok projeye imza attık. Güven tesis edilirse, belediyenin kurumsal kimliği doğru kurgulanıp doğru anlatılırsa ve bağışçılara kıymet verilirse birçok hizmet hayırseverlerimizle yapılabiliyor. Ülkemizin dört bir yanında bunun güzel örnekleri var. Silivri Belediyesi, İstanbul'da 39 ilçe genelinde bağışçı ve hayırseverle en çok projeye imza atan belediye oldu. Bu başarıyı onurla ve gururla sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizimle iş birliği yaparak birçok projeyi hayata geçiren tüm hayırseverlerimize bir kez daha çok teşekkür ediyorum” dedi.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ AFETLE MÜCADELEDE BİR ADIM DAHA ATIYOR”

Toplantının 6. gündem maddesinde “Silivri Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen Belediyemiz Mülkiyetindeki bulunan Yeni Mahalle 1632 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ekli krokide belirtilen 4.110,33 m2’lik kısmına yapılacak olan Afet Koordinasyon Müdürlüğünün yapımı işine ilişkin İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi, 5393 sayılı yasanın 38/g maddesi kapsamında komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesine ilişkin konuşan Başkan Yılmaz, “Komisyon raporunda Afet Koordinasyon Müdürlüğü ibaresi geçiyor ama bu eksik bir ibare olmuştur. Çünkü burası Afet Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek. Afet Koordinasyon Müdürlüğü de bu binanın içerisinde bulunacak. Binanın içerisinde eğitim odaları, şehir dışından eğitime gelen arkadaşlarımızın barınacağı ve afet durumunda kullanılacak yatakhaneler olacak. Burada AFAD’ın Yeşilköy'deki Eğitim Merkezinin bir benzeri yapılacak. Binanın yapılmasını Silivrili Belediyesi olarak İstanbul Valiliğinden talep etmiştik. Valilik belli oranda buraya katkı sunacak. Binanın kalan kısımlarını da Silivri Belediyesi olarak biz üstleneceğiz. Kısa zamanda Afet Eğitim Müdürlüğü ve Afet Eğitim Merkezimizin inşaatını bitireceğiz. Silivri Belediyesi afetle mücadele konusunda yeni bir adım daha atmış oluyor. Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun. Binanın ilçemize kazandırılmasında başta AFAD olmak üzere İstanbul Valiliği ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“MÜMTAZ ŞAHSİYETLERİN İSİMLERİ PARKLARIMIZDA YAŞATILACAK”

Toplantının 9. gündem maddesinde “Alibey Mahallesi, Çetin Sokak’taki park alanına Şehit Mustafa BİNGÖL isminin verilmesi, Yeni Mahalle, Sevcihan Sokak’taki park alanına Silivri’de uzun yıllar gazetecilik yapmış Gazeteci Yazar İrfan ERMİŞ isminin verilmesi, Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi üzerinde bulunan park alanına Şehit Elman ŞENTÜRK isminin verilmesi, Alibey Mahallesi, Zeki YÜKSEL Sokak’taki park alanına Silivri’de uzun yıllar Doktor olarak görev yapmış Dr.Birkan GÜRSES isminin verilmesi, Mimarsinan Mahallesi, Tüten Sokak’taki park alanına emekli öğretmen, okul müdürü ve Değirmenköy Belediye Başkanı olarak görevlerde bulunmuş Fikret EZER Parkı isminin verilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi gereği komisyonumuzca uygun bulunmuştur” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesiyle ilgili açıklama yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak hem bizim yaptığımız hem de bizden önceki dönemde yapılan çok miktarda isimsiz parkımız var. Gelen talepler noktasında meclis üyesi arkadaşlarımız parkların isimlendirilmesi noktasında bir çalışma yaptılar. Bu çalışmalar doğrultusunda Silivri’mizdeki mümtaz şahsiyetlerin isimleri parklarımızda yaşatılacak. Bunlardan ilki Şehit Mustafa Bingöl’dür. Şehidimiz 1970 yılında Silivri’de doğmuştur. 1990 yılında Mardin Nusaybin'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşmüştür. Bir diğer şehidimiz ise Şehit Elvan Şentürk’tür. Şehidimiz 1973 Bulgaristan Burgaz doğumludur. Silivri Yeni Mahalle nüfusuna kayıtlıdır. 1993 tarihinde Siirt'in Pervari Okçular Karakolunda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuştur. Şehidimizin evinin yakınında, büyük bir parkımıza onun ismini verdik. Fikret Ezer, Şanlıurfa doğumlu 1972 yılında Değirmenköy Fevzi Paşa İlkokulunda müdürlük ve darbe döneminde 1,5 yıl kadar belediye başkanlığı vazifesini yürütmüştür. 1982 yılında Varnalı İlköğretim Okulunda müdürlük vazifesini ifa etmiş ve emekli olmuştur. Silivri’miz bir kasaba iken hafızalara yer etmiş 2 tane doktorumuz vardı. Bu doktorlarımızdan bir tanesi de Dr. Birkan Gürses idi. Gürses, Silivri’mize uzun yıllar sağlık alanında hizmet etmiş ve 1973 yılından 2022 yılına kadar Silivri'de ikamet etmiş bir büyüğümüzdür. Onun da ismini bir parkımıza vermiş olduk. Merhum Gazeteci ve Yazar İrfan Ermiş 13 Mart 1960 tarihinde Samsun'un Ladik ilçesinde dünyaya geldi. 1983 yılında Ankara'da Türk destanlarına yönelik yayınlar üzerine çalışmalar yaptı. Yazarlığa duyduğu ilgiden dolayı İzmir'de Yeni Asır Gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe ilk adımını attı. Samsun'da Ortadoğu, İstanbul'da Yeniçağ, Günboyu ve Yeni Şafak gazetelerinde haberleri yayımlandı. 1996 yılında Silivri’mizin Hürbakış Gazetesinde Gönül Kervanı adlı köşe yazılarıyla okurlarıyla buluştu. 1998-1999 yıllarında Yurt ve Meydan gazetelerinin kuruluşunda yer aldı. 2001-2002 yıllarında Trakya Ekspres Gazetesinin Silivri Temsilciliği yaparak 2003 yılında Yörünge Gazetesini kurdu. 2014 yılında Kasaba Gazetesinin kuruluşuna öncülük etti. 2014-2021 yılları arasında yakalanmış olduğu hastalıkla mücadele ederken bile yazarlıktan ve gazetecilikten kopmayarak mesleğini devam ettirdi. 2019 yılında Hayatı Bırakma adlı bir kitap yazarak hastalıkla mücadelesini anlattı. Hepimizin çok sevdiği, yakından tanıdığı ve dünyaya geldiği Ladik’in yollarına, dağlarına, yaylalarına şiirleri ve sözleri bulunsa da ‘Ölürsem beni Silivri'ye gömün’ vasiyetiyle şu an Alipaşa yeni mezarlığında istirahatgahına çekilmiş olan İrfan Ermiş ağabeyimizin ismini de bir parkta yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ: “31 MART SEÇİMLERİYLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK”

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan Başkan Yılmaz, “Bu oturum sonrasında 31 Mart Yerel Seçimleriyle yeni bir dönem başlamış olacak. Silivri Belediyesi olarak 5 yıllık görev süremiz boyunca; acısı ve sevinci bir olan, geleceğini geçmişinin emanetleri üzerine kuran, hayatın güçlükleriyle savaşan, huzur ve refah arzusuyla dolup taşan, alın teriyle ve göz nuruyla bereket bulan büyük bir milletin sevdalısı olduğumuzu anlattık. Duruşumuz, tavrımız, ilke ve ülkelerimiz hep bu yönde oldu. Yüce milletimizin çatısı altında zaman zaman tartışmalar yaşadık. Bu polemiklerin asıl gayemiz olan hizmet üretme vazifemize gölge düşürmemesine özen gösterdik. Merhum vatan şairimiz Namık Kemal, ‘Barika-i hakikat müsademe-i efkardan doğar’ demiştir. Bu sözü kendimize kılavuz yapıp, mücadeleyi saygı, sevgi ve ahlaki hükümler çerçevesinde formülize etmeye özen gösterdik. Bu bağlamda Silivri’mizin geleceğine yönelik aldığımız kararlara, yaptığımız çalışmalara, hayata geçirdiğimiz proje ve eserlere katkı sunan tüm meclis üyesi mesai arkadaşlarıma ve bize yoğun destekleriyle moral veren Silivrili hemşerilerime çok ama çok teşekkür ederim” dedi.