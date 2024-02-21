Başkan Yılmaz: '5 Yıl Boyunca Büyük Eserlere İmza Attık'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, iş yeri ziyaretleri kapsamında Silivrili esnaf ve işletmecilerle bir araya gelmeye devam ediyor. İlk olarak Kavaklı Mahallesi’nde 2000 yılından bugüne oluklu mukavva üretimi alanında faaliyet gösteren Kutay Ambalaj Fabrikasını ziyaret eden Başkan Yılmaz, Fabrika Sahibi Derya Başay ve fabrika personelleriyle öğle yemeğinde buluştu. Daha sonra Kavaklı’da 2014 yılından bu yana banyo ekipmanları üretimi alanında faaliyet gösteren Deppot Banyo Ekipmanları Fabrikasını ziyaret eden Başkan Volkan Yılmaz, Fabrika Ortağı Ayfer Baştan ve fabrika personelleriyle sohbet etti.

BAŞKAN YILMAZ: “BU MAKAMA DERİ KOLTUKLARDA OTURMAYA GELMEDİK”

Ziyaretlerde bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızdan almış olduğumuz teveccühle 5 yıldır bu şehre hizmetkârlık ediyoruz. Silivri Belediyesi olarak bu şehre hizmet etmenin ne kadar kutsal ne kadar anlamlı ve ne kadar ulvi bir görev olduğunun bilincinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz bu şehre efendilik yapmaya ve bu makama deri koltuklarda oturmaya gelmedik. Silivri’de yapılan birçok büyük yatırımın, eserin ve hizmetin Silivrililer ile buluşturulmasını gözle görülüyor. Bu çalışmaları kulaklar duyarak, vicdanlı kalpler de buna şahitlik ediyor. Silivri Belediyesi olarak biz bu şehre hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. Silivri’de gerçekleştirdiğimiz işler yarım kalmasın istiyoruz. Başlayamadığımız projeler başlasın istiyoruz. Bu şehirde herkese adil ve eşit mesafede hizmetlerimizi götürmek istiyoruz. Silivri Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz tüm hizmetlerimizde insan odaklı çalışmalar yapıyoruz. Biz yollar, kaldırımlar, köprüler, spor salonları, parklar ve kütüphaneler yapabiliriz. Fakat işin öznesine Silivri'de yaşayan vatandaşları oturtamazsak bunların hepsi anlamsızlaşarak bir sonraki nesillere aktarılamadan dağılır gider. Onun için iyi, mutlu ve güzel insanların yaşadığı bir şehirde, hemşehrilerimize halkçı bir yaklaşımla ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etmek istiyoruz. Silivri Belediyesi olarak garibin, gurebanın, yetimin ve düşkünün her zaman kollandığı, korunduğu, dezavantajlı grupların öncelendiği bir yönetim anlayışını tesis ettik. Borçlu belediyeyi ayağa kaldırarak dev yatırımlara kapı araladık. Yüzme havuzlarından kapalı spor salonlarına, futbol sahalarından basketbol sahalarına, kütüphanelerden etüt merkezlerine, sağlık yatırımlarından eğitim yatırımlarına, parklardan spor adasına kadar saymakla bitmeyecek birçok eseri hayat geçirdik. Bu şehirde bir şey değişecek ve her şey değişecek diyerek halkla beraber, halkı dinleyerek, halka dokunarak ve hep halkı anlayarak bir yönetimi tesis etmeyi başardık. Önümüzdeki 5 yılda da gelişerek ve Silivri’yi daha ileriye götürebilecek bir yönetim anlayışıyla sizlerin huzurundayız. Yaklaşan 31 Mart seçimleri dolayısıyla Silivri’ye 5 yıl daha hizmetkâr olmak için hepinizden destek istiyorum” dedi.