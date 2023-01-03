Başkan Yılmaz: '75 milyon TL'lik çöp toplama işini 15 milyon TL'ye yapıyoruz'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı ocak ayı toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, çevre temizlik vergisi ve su kullanmayan konutlara ait grupların derece değerinin artırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Personel giderlerinden sonra ilçe belediyelerinin en büyük giderinin çöp toplama işi olduğunu dile getiren ve bunun için bir vergi alamadıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, İstanbul’daki ilçe belediyelerinin çöp toplama işini sürdürebilme kabiliyetlerinin her geçen gün azaldığını söyledi. Ciddi çöp ve evsel atık çıkaran büyük işletmelerin önüne konteynerlerin belediye tarafından konulmasının adil olmadığını ve işletmelerin bu konteynerleri kendilerinin temin etmesi gerektiğini de ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, bununla ilgili bir uygulama yapılacağını açıkladı.

“İŞ UYGULAMAYA GELİNCE İBB’DE KİMSEYİ BULAMIYORUZ”

Meclis toplantısının 17. gündem maddesinde “İlçemizde çevre temizlik vergisi ile ilgili iş yerleri ve su kullanmayan konutlara ait grupların derece değerinin artırılmasının görüşülmesi.” yer aldı. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Yasa şunu emrediyor; büyükşehir belediyesi sınırlarındaki ilçeler, çöp diye tabir ettiğimiz evsel atıkların toplama bedelini topladıkları konutlardan tahsil edebilir diyor. Büyükşehir belediyeleri de bu katı atıkların depolanacağı tesislerin işletilmesi ve çevreye doğaya yapacağı yatırımlarda kullanmak üzere katı atık depolama vergisi alabilir diyor. Türkiye’de 30 tane büyükşehir var. Bu vergiler de şehirlerdeki kanalizasyon idareleri tarafından faturaya yansıtılıyor ve tahsil ediliyor. Katı atık depolama bedeli de büyükşehire kalıyor. Lakin 30 büyükşehir belediyesinin birçoğunda bu uygulanırken İstanbul’daki ilçe belediyelerinin hiçbiri konutlardan çöp toplama vergisi almıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) yaptığım konuşmalarda bunun doğru bir yaklaşım olmadığını söylüyorum. İBB her yıl borçlanmak için meclise geliyor. Borçlanmak ve kredi kullanmak istiyorum diyor. Ne için? Katı atık depolama merkezine bir çöp sızıntı arıtma tesisi yapacağım, kredi almam lazım. Ne için? Elektrik üreten bir tesis yapacağım, kredi almam lazım. Ne için? Bunları bertaraf ederken harcadığım enerji için, motorin için, personel için! Bakın, İBB’nin 7 milyon su abonesi ver. İBB, her aboneden 10 TL alsa tabana yayarak yaklaşık 800 milyon TL vergi toplayabilir. Bu parayı da çevre için, doğa için, sıfır atık için, atıkların daha az depolanmasını teşvik etmek için kullanabilir. Bunu yapalım diyorlar ama iş uygulamaya gelince kimseyi ortada bulamıyoruz.” dedi.

“BELEDİYELERİN ÇÖP TOPLAMA İŞİNİ SÜRDÜREBİLME KABİLİYETLERİ AZALIYOR”

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, “Personel giderlerinden sonra ilçe belediyelerinin belini büken en büyük maliyet çöp toplama ihalesidir. Silivri Belediyesinin bugün ekonomisi düzgünse, kasasında para varsa, mali tabloları düzgünse bunda 4 yıl önce aldığımız ‘Çöpü başkasına ihale etmeyeceğiz, belediye bünyesinde toplayacağız’ kararının önemi çok büyük. Silivri ölçeğinde bir belediyenin çöp toplama ihalesi yıllık minimum 70-75 milyon TL’ye geliyor. Silivri Belediyesi olarak biz bu işi 15 milyon TL civarında yapıyoruz. Bunun da yaklaşık 10 milyon TL’si mazot giderleridir. Hal böyleyken biz konutlardan çöp vergisi, evsel atık vergisi almıyoruz. Bununla ilgili İBB Meclisinde bir karar alınması gerekiyor. Silivri’nin 100 binin üzerinde abonesi var. 1 metreküp suyu 1 aylık çöp vergisine eşitlediğimizde yıllık yaklaşık 15 ila 20 milyon TL ediyor. Böyle olduğunda Silivri Belediyesi çöp toplama işini belediyenin kasasından hiç para çıkmadan yapabilir. Bizden sonra Büyükçekmece ve Sultangazi Belediyeleri araç satın alarak çöpünü kendileri topluyor. Aynı şekilde Mersin’de var, Tekirdağ’da var, Ankara’da ve Aydın’da var. İnşallah İBB Meclisinde karar alınır çünkü belediyelerin bu işi sürdürebilme kabiliyetleri giderek azalıyor.” dedi.

“İŞ YERLERİNİN ÇÖP KONTEYNERLERİNİN BELEDİYE TARAFINDAN ALINMASI ADİL DEĞİL”

İş yerlerinin önüne konulan çöp konteynerlerinin belediye tarafından alınmasının adil olmadığını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Yasa su abonesi olmayan iş yerlerinden ve konutlardan verginin alınabileceğini söylüyor. Biz, Silivri’de 8 ila 10 bin arasındaki iş yerinden temizlik vergisi alıyoruz. Ciddi çöp ve evsel atık çıkaran büyük işletmelerin ödediği vergiler, kapılarının önüne koyduğumuz konteynerleri 10 yılda karşılıyor. Bunun da bir sürdürülebilirliği yok. Düşünün ki devasa bir fabrika, onlarca kamyon çöp çıkarıyor. Kapısının önüne koyduğunuz 5 tane konteyner bugün 20 bin TL. Siz temizlik vergisi olarak o 20 bin TL’yi 10 yılda tahsil ediyorsunuz. Bu adil değil. Çöp konteynerlerinin belediye tarafından alınması da adil değil. Bununla ilgili de bir uygulama yapacağız. Sanayi işletmeleri kendi atıklarını koydukları çöp konteynerini kendileri satın alabilirler. Biz de çöplerini toplarız. Bakın Silivri Belediyesinin şu an 12 bin tane çöp konteyneri var. 12 bin tane çöp konteyneri bugün 48 milyon TL’ye tekabül ediyor. Bunların her yıl yenilenmesi gerekiyor. Bunların hesabını doğru yaparak belediyenin mali yapısını güçlü kılmak durumundayız. O nedenle çevre temizlik vergisinin güncellenmesi ve bir komisyonun gözünden geçirilerek belirlenmesini sizlerin takdirine bırakacağız.” diye konuştu. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek komisyona sevk edildi.

