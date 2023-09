Başkan Yılmaz açıkladı: 'TR-34SLV'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı eylül ayı meclis toplantısının 2. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas, CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 17 gündem maddesine ilişkin komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantıyı yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesinin yaptığı milli hibrit ayçiçek tohumu hasadına ilişkin detaylı bilgiler verdi. Başkan Yılmaz’ın gündeminde Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Silivri Eğitim Akademisi tarafından öğrencilere verilen ücretsiz İngilizce kursu ve ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu da vardı.

YILMAZ: “MİLLİ AYÇİÇEK EKİMİNDEN SEVİNDİRİCİ SONUÇLAR ELDE ETTİK”

Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Silivri Belediyesi tarafından yapılan milli hibrit ayçiçeği tohumu ekimi hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak 1.000 dönüm araziye yaptığımız milli hibrit ayçiçeği tohumlarının dün (07.09.2023) itibariyle hasat şenliğini gerçekleştirdik. Tarım paydaşlarımız da bizlerle beraberdi. Normalde bu tip toplantılar hasat başlarken yapılır ama biz sonunu bekledik. Aşağı yukarı son tarlamızı biçmek üzereydik. Bizim için önemli, sevindirici ve gurur verici bir sonucu almanın mutluluğu içerisindeyiz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yerli ve milli politikaların her alanda gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milli ekonominin temeli’ olarak nitelediği tarımın da bu konuda lokomotif olması gerektiğini, kalkınmanın kırsaldan başlaması gerektiğini, kırsal hayatın Türkiye’nin her noktasında desteklenmesi gerektiğini ve kırsal nüfusun artırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Silivri Belediyesi olarak bugüne kadar köylünün, çiftçinin, üreticinin yanında olmaya gayret ettik. Üstlendiğimiz görevlerden biri de yerli, milli, Türk tohumlarını desteklemek oldu. Bu desteklerimizden ilkini Seymen marka yerli ve milli tohumluk arpa ile gerçekleştirdik. Üzülerek müşahede ettiğimiz bir konu da ayçiçek tohumculuğunda, Türk tohumculuğunun pazar payının yüzde 5 bile olmamasıydı. Yabancı şirketlerin, yabancı tohum kartellerinin Türkiye’deki tüm tohumun tedarikçisi olduğunu üzülerek tespit ettik. Ardından Seymen marka Türk tohumluk arpayı üreten firmamızla bu konu üzerinde bir fikir jimnastiği yaptık. 3 yıl önce TÜRAM’da (Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi) Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Trakya Tohumcular Derneği ve Silivri Belediyesinin içinde olduğu bir birliktelikle 8 çeşit yerli ve milli Türk ayçiçek tohumunun deneme ekimini gerçekleştirdik. Buradan aldığımız sonuçlarla geçen yıl Silivri Belediyesinin 1.200 dönüm arazisinde 2 çeşit tohumu ektik. 1.200 dönümde 90 ton ayçiçek elde ettik, hasadını yaptık. Ardından elde ettiğimiz ürünleri 65.000 litre ayçiçek yağına dönüştürdük ve bu yağları 5’er kiloluk dilimlerle 13.000 ailemize dağıttık. Marketlerde sıvı yağ sıkıntısı yaşandığı bir dönemde Silivri Belediyesinin ayçiçek yağı dağıtımı tüm ulusal medyada konuşulur oldu. Ama biz işin magazin kısmıyla ilgilenmiyorduk; konu o ayçiçekleri yetiştiren tohumların yerli, milli, Türk tohumları olmasıydı. Ektiğimiz 2 tohumdan TR-2242 marka milli hibrit ayçiçek tohumu bu yıl, 1.000 dönüm arazimize ektik. Bunu yaparken de Gazi’nin kurduğu Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız 2023 yılında 2023 paket milli hibrit ayçiçek tohumunu çiftçilerimize dağıttık. Bu çalışmamız sayesinde Silivri’de yaklaşık 30.000 dönüm arazi yerli ve milli Türk ayçiçek tohumu ile buluştu. Biz de 1.000 dönümü çeşitli alanlara ektik. Dün itibariyle (07.09.2023) Silivri Belediyesi 1.000 dönüm yerden 150 ton ayçiçek hasadını gerçekleştirmiş bulunuyor. Silivri ortalamasında o ahım şahım diye nitelendirdiğimiz, gözümüzde büyüttüğümüz dev tohum kartelleriyle yarışır, hatta birçok yerde onlardan daha ileriye çıkmış bir Türk tohumunun paydaşı olmaktan, onun tanıtımına katkı sunmaktan ve onun yaygınlaştırılmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.

“YERLİ TOHUMCULARIN AR-GE ÇALIŞMASINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tohum firmalarının mikrobölgeleme çalışması yapması gerektiğini söyleyen ve yeni geliştirilen yerli ve milli ayçiçek tohumuna verilen ismi açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, “Nasıl ki biz şehirlerde mikrobölgeleme çalışmaları yapıyorsak tohumcuların da artık mikrobölgeleme çalışmasıyla tohum üretmelerinin vakti geldi de geçiyor. Biz de tohumcuların Ar-Ge çalışmalarına destek vermeye, yerli ve milli Türk tohumculuğuna destek vermeye devam edeceğiz. Bir de yeni bir ayçiçek tohumu geliştiriliyor. Bu tohumun ismi konusunda Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Silivri Belediyesinin kendilerinde çok emeği, katkısı olduğunu ve bir markanın da Silivri’nin ismiyle anılmasını arzu ettiklerini söylediler. Geçen yıl bize sözleri vardı. Lakin yasa gereği bu gibi özel tohum firmaları yerleşim alanlarının adını tohumlarına koyamıyorlar. Biz de yeni tohumun isminin İstanbul ve Silivri’yi temsilen TR-34SLV olması konusunda mutabık kaldık. İnşallah Silivri’mizin ismini bir Türk tohumunda yaşatmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

YILDIZ: “REKOLTE RAKAMI TRAKYA ORTAMALASINA GÖRE GERÇEKTEN ÇOK İYİ”

Başkan Yılmaz’ın açıklamalarının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız, “Bu yıl gerçekten kuraklık nedeniyle rekoltede yaşanan aşırı bir düşüş var. Başkan Bey’in ifade ettiği 150 kilo rakamı, Trakya ortalamasına göre gerçekten çok iyi bir rakam. Bu rakam Trakya bölgesinde 40-50 kilolar civarındadır.” diye konuştu.

YILMAZ: “ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURSUNDA 250 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Silivri Belediyesinin eğitim çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğinde 2 yıl önce Silivri Eğitim Akademisini kurduk. Bu eğitim akademimiz; tamamen ücretsiz, profesyonel hocalarla ve tüm maliyetlerinin Kadir Has Üniversitesi tarafından karşılandığı bir eğitim akademisi. Geride bıraktığımız hafta içerisinde ücretsiz İngilizce dil kurslarımızda sertifika töreni vardı. 9 ila 14 yaş arasındaki pırıl pırıl 80 öğrencimizle bir araya geldik ve İngilizce kursu sertifikalarını takdim ettik. Yine yaz aylarında İngilizce kursuna devam edeceğiz. Mevcut belediyemizin yapıları içerisinde dershaneler tesis ettikçe, bu kursları daha da çeşitlendirerek devam edeceğiz. Eğitim Akademimizin bir başka hizmeti de üniversiteye hazırlık kursu. Geçtiğimiz yıl üniversiteye hazırlık kurslarının maliyeti 60.000 TL civarlarındaydı. Biz bu çalışmamızdan tek kuruş ücret almadık. Dershanemizin içerisindeki yemekhanemizde çocuklarımızın öğle yemeğini, çaylarını, kahvelerini, çorbalarını karşılayarak sıcak bir ortamda onlarla beraber 1 seneyi geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan ve 122 öğrencimizin katıldığı bir kursumuz oldu. Projeyi yine Kadir Has Üniversitesi sponsorluğunda gerçekleştirdik. İlk yılında yüzde 92 başarı elde ederek, Silivri’de bulunan 24 kurs içerisinde üniversiteye en çok öğrenci yerleştiren kurs, Silivri Belediyesinin açmış olduğu bu ücretsiz kurs oldu. 1 tane hukuk fakültesi, 5 hemşirelik fakültesi, 8 iletişim ilahiyat fakültesi, 12 sağlık bilimleri fakültesi, 15 işletme fakültesi, 18 fen edebiyat fakültesi, 19 mimarlık fakültesi, 21 mühendislik fakültesi, 23 tane de diğer fakülteleri kazanan tüm öğrencileri gözlerinden öpüyorum. Onların hepsini tebrik ediyorum. Tabi bu kursun oluşmasında emek harcayan mesai arkadaşlarıma, kursun Müdürü Bulut Hocama, kıymetli öğretmenlerimize ve Kadir Has Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu’na çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni yerimizde dersler başlıyor. Ökkeş Gülsen Nakipoğlu’nun yapmış olduğu Engelsiz Yaşam Merkezinin B bloğunun üst katındaki ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarımızda 250 öğrenciye eğitim vermeyi hedefliyoruz.” dedi. Başkan Volkan Yılmaz’ın konuşması sırasında Silivri Eğitim Akademisinin faaliyetleriyle ilgili hazırlanan videolar ekrana yansıtılarak meclis üyeleri bilgilendirildi.