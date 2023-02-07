Başkan Yılmaz, acil toplanma alanlarında vatandaşlarla buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kahramanmaraş’ta meydana gelen, 10 ilde yıkımlara neden olan, Mersin de olmak üzere çevre illerde hissedilen depremin ardından ilçede 50 ayrı noktada oluşturdukları acil toplanma alanları ile Mersin 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Kaymakamlığı ile birlikte hazırlanan acil toplanma alanları, belediyenin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında vatandaşlara en kısa süre içerisinde duyuruldu. Toroslar’ın dört bir yanındaki sosyal tesisler ve spor kompleksleri başta olmak üzere muhtelif yerlerde vatandaşlara açılan acil toplanma alanlarında kalan hemşerileriyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yılmaz’a, İlçe Kaymakamı İbrahim Çenet de eşlik etti.

Barınma ihtiyacının yanı sıra sıcak çorba, poğaça ve çay ikramında da bulundukları acil toplanma alanlarında çocuklarla ve büyüklerle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Yılmaz, depremden etkilenen vatandaşların belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonundan Afet Masasına ulaşabileceklerini söyledi.

“El ele, bu süreci atlatacağız”

Başkan Yılmaz, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni de ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi. Bu zorlu süreci, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde atlatacaklarını belirten Yılmaz, “112 Acil Kriz Merkezindeyiz. Arkadaşlarımız, şehrimizin değişik yerlerinden gelen anonsları değerlendiriyor, bilgilendiriyor ve yönlendiriyor. Biz de bu merkezle koordineli olarak çalışıyoruz. Kahramanmaraş’ta meydana gelen, kentimiz olmak üzere çevre illerde de yaşanan depremin ardından vatandaşlarımız evlerine giremiyorlar. İlçemizde Toroslar Kaymakamlığımız ile birlikte 50 ayrı noktada vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. İnşallah bu süreci de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Tüm vatandaşlarımıza sabır diliyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.