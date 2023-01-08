Başkan Yılmaz: 'Afetle mücadele konusunda kararlı bir çalışma yürütüyoruz'
Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin Destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerini tamamlayan 35 mahalle muhtarı ve Rumeli Üniversitesinden 110 öğrenci için sertifika ve kimlik dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Yılmaz, 'Afetlerin olumsuz etkilerini azaltmak ancak ve ancak başarılı bir risk yönetimi ve başarılı bir toplumsal bilinçlenme ile mümkün olabilir. Geçmişteki acı tecrübelerimizden ders çıkarmalıyız.' dedi.
TOZLU: “ÖRNEK BİR EKİP OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”
Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Afet Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu, “Afet Koordinasyon Merkezi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla büyük mesafeler kat ettik. İstanbul’umuzda ve ülkemizde katılmış olduğumuz arama kurtarma faaliyetleri ve eğitim çalışmalarıyla örnek bir ekip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.