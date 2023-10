Başkan Yılmaz: 'Afetle Yatıp Afetle Kalkıyoruz'

TAKİP ET

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından; afetlerin olası etkilerini ortaya koymak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için yapılacak çalışmaları tarif etmek, sorumluları ve sorumlulukları tanımlamak amacıyla hayata geçirilen, İl Afet Risk Planı (İRAP) için Silivri’de İRAP hazırlık toplantısı düzenlendi. Silivri Kaymakamlığı başkanlığında Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirilen toplantıda ilçe müdürleri, Silivri’deki afet planlarıyla ilgili detaylı sunumlar yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan program, konuşmalarla devam etti. Silivri Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

YILMAZ: “AFETLE MÜCADELEYE İLİŞKİN ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİK”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün afet risklerini azaltmak adına afet bilincinin oluşması, yaygınlaşması ve afetlerle mücadele konusunda sistemli, koordineli ve eşgüdümlü çalışmaların ne kadar önemli olduğunun altını çizmek için bir aradayız. Biz Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri afet öncesi ve afet sonrası anlarda neler yapılmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmaları kısaca paylaşmak istiyorum. Öncelikle göreve geldiğimizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bizden istediği bir belge vardı. Adı kentsel dönüşüm stratejik belgesiydi. Bu belge bir plaket gibi veya bir takdirname değil, içerisinde çok kapsamlı çalışmaların yer aldığı, bir şehrin tüm kırılganlıklarının tüm afet risklerinin tanımlandığı ve o afet risklerine karşı yapılması gerekenlerin konu edildiği kapsamlı bir belge. Silivri Belediyesi olarak bunu 2 yıl içerisinde bitirip şehrimizin tüm afet risklerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlendiği kentsel dönüşüm stratejik belgemizi Bakanlığa sunduk ve onaylattık. Ama bunu yaparken de bir şeyi fark ettik. Şehrin mikrobölgeleme zemin etütlerinin olması gerekiyordu. Görev, yetki ve sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) aitti. Biz görüşmelerimizi yaptık ve Silivri Belediyesi olarak yetkimiz, görevimiz olmamasına rağmen şehrin mikrobölgeleme çalışmalarını yaptık. 1.000’e yakın noktada sondajlarımızı gerçekleştirdik. Bakın kentsel dönüşüm depremin yıkıcı etkilerini azaltma noktasında yapılması gereken en önemli ama en zor çalışmadır. Silivri’de 2009 sel felaketinde yapı yasaklı ilan edilen bir bölgemiz vardı. Burası Boğluca Deresinin geniş bir alanını kapsayan bir bölgeydi. Burada paranız olsa da binanızı yıkıp yeniden yapamıyordunuz. İBB ve Silivri Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalarla buranın yapı yasağını kaldırdık. Burada kentsel dönüşümün önünü açtık. Depreme dayanıksız olan Varnalı Konutları’nda bir kentsel dönüşüm çalışması yaptık. SİYTAŞ ve Saral İnşaat iş birliğiyle Varnalı Konutlarını 16 ay içerisinde dönüştürüp hak sahiplerine teslim ettik. Göreve geldiğimiz ilk günlerde ilçede afet bilincinin oluşabilmesi adına Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezini kurduk. Bu çalışmayı yaparken yaklaşık 750 metrekare alanda bir bina tesis ettik. İçerisine ekip, ekipman ve personel dahil ettik. Bütün bu çalışmaların yapılması özellikle kamu binalarının yapılması oy beklentisinden uzak çalışmalardır. Ek hizmet binaları, belediye hizmet binaları ve afet planları seçimle gelen belediye başkanlarının çok tercih etmediği konulardır. Ama biz o günlerde bunun gerekli olduğunu söyledik. Yurdun dört bir yanında yaşanan felaketlerde Silivri’mizi temsil eden Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekiplerimiz ‘Anımız bir acımız bir’ diyerek afet bölgelerine yetişti. Yaşanan acılara merhem olarak bizleri gururlandırdı. Afet Koordinasyon Merkezimizle birlikte hem AFAD'la hem de İçişleri Bakanlığımızla son derece uyumlu çalışmalar yürüttük. Silivri Belediyesi AFAD’a akredite olan ikinci belediye oldu. Bu akreditasyondan sonra 2021 yılında tüm Türkiye’deki belediyeler arasında Silivri Belediyesi, 170.000 kişiye eğitim vererek en fazla eğitim veren belediye oldu. Bununla da yetinmeyerek Kaymakamlığımızla birlikte Afet Koordinasyon Merkezimizi daha kurumsal bir hale getirmek için adımlar attık. Jandarma, emniyet ve zabıta personellerimiz tarafından şehrimiz 7/24 kameralarla gözetleniyor. Biz evde uyurken bile Silivri’de oluşabilecek olumsuzlukları takip ediyorlar. Silivri Belediyesi olarak bir ilke daha imza attık. Bakın, Türkiye’de arama kurtarma sertifikası eğitimini veren yegâne kuruluş AFAD’dır. Silivri Belediyesi bu eğitim sertifikasını veren 2. kurum olarak AFAD’a akredite olmuştur. Şu an Silivri Belediyesi, İstanbul’daki birçok ilçe belediyesinin, İBB’nin personellerinin, İl Alay Jandarma Komutanlığımızın, Kuzey Deniz Sahil Komutanlığımızın ve birçok kurumsal firmanın afet eğitimlerini vermektedir. Ben burada Uğur Tozlu şahsında, Afet Koordinasyon Müdürlüğümüzde cefakârca ve fedakârca görev yapan bütün arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“DEPREM BÖLGESİNDEN ELİMİZİ ÇEKMEYECEĞİZ”

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş Depremi ve ülke genelinde meydana gelen afetlere yönelik Silivri Belediyesi tarafından yapılan destekler hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Kahramanmaraş Depremi’nde Silivri Belediyesi, Silivri Kaymakamlığı ve Kızılay’ın iş birliğinde yapılan kampanya, Türkiye'nin birçok ilinde dahi gerçekleştiremeyen ölçüde bir kampanya oldu. 200’ün üzerinde yardım tırımızla anında olaya müdahale ettik. Arama Kurtarma Ekiplerimiz Adıyaman'da görevli koordinatör bakanımızla aynı saatte, aynı uçakta Adıyaman’a inen ilk arama kurtarma ekibi oldu. Bu durum olayı ne kadar ciddiye aldığımızın, önemsediğimizin bir nişanesidir. Yine Belen, Kumlu ve Defne’de 3 tane 300 kişilik çadır köyümüzü çok hızlı bir şekilde kurduk. Kumlu’da 115 tane briket ev kurduk. Hatay Zülüflühan’da 81 vilayetimizi ifade eden 81 konteynerlik köyümüzle Hatay’da olmaya devam ediyoruz. Oranın yaraları sarılıncaya kadar orada gönlümüzü, yüreğimizi hissettirmeye devam edeceğiz. Silivri Belediyesi olarak okullar açıldığında Silivri’de, ilkokula başlayan tüm çocuklarımıza çanta ve kırtasiye desteği veriyoruz. Bu yıl da ek olarak depremden etkilenen Kumlu ve Belen’deki 4.100 çocuğumuza çanta ve kırtasiye ürünü desteği verdik. En uzak köylere kadar gidiyoruz. Oradaki yaraların tamamıyla sarılabilmesi, hayatın normale dönebilmesi için her desteğe ihtiyaç var. Okullarımızın, çocuklarımızın desteğe ihtiyacı var. Orada görev yapan kamu kuruluşlarının desteğe, morale ihtiyacı var. Onun için biz oradaki elimizi hiçbir zaman çekmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’YE AFET EĞİTİM MERKEZİ KAZANDIRACAĞIZ”

Silivri’ye bir afet eğitim merkezi kazandırılacağını açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, “İstanbul Valisi Davut Gül ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın takdirleriyle Silivri’mizde bir afet eğitim merkezi kurmak istiyoruz. İçerisinde şehir dışından gelecek kursiyerlerimizin yatakhanelerinin, arama kurtarma çalışmalarındaki bütün ekipmanların kullanıldığı eğitim pistlerinin olduğu, buradaki kriz masasında olası bir afet anında şehrin gözlenmesi noktasında bütün hizmetlerin sunulduğu bir afet merkezimizin projesini bitirmek üzereyiz. İstanbul Valiliğinin destekleriyle ve Silivri Belediyesinin iş birliğiyle inşallah yakın zamanda ihalesini yapacağız. Çok kısa bir sürede de afet eğitim merkezimin kurulumunu Silivri’ye yapacağız. Biz afetle yatıp, afetle kalkıyoruz. Çok ciddi ve hızlı çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

TOĞAN: “BELEDİYEMİZİN KATKISI VE ÖNDERLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşma yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Hem ülkemiz hem ilimiz hem de ilçemiz özelinde iklim kuşaklarında değişen şartlar var. Özellikle iklim değişikliklerinin getirdiği sel önemli bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Yine orman yangınları noktasında iklim değişikliklerine ve tedbirsizliklere bağlı olarak bir risk altındayız. Bu afetlerin içinde bizi bekleyen en büyük tehlike depremdir. Deprem gerçeğini önde gelen bilim adamları ve devletin resmî kurumları teyit ediyor. İstanbul'da 7,2 ila 7,6 arasında bir depremin olma olasılığı kesin gibi ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bu, sözlü olarak söylendiğinde pek tesiri olmuyor ama 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş Depremi’nin ağır tablosu hâlâ hafızalarımızda. İstanbul’umuzda da bu tablonun oluşma ihtimali var. Bu nedenle deprem, sel ve her türlü doğal afete hazırlıklı olmamız gerekiyor. Afet anında ne yapacağımızı, nerede ve ne zaman yapacağımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Hem afet öncesi hem de afet sonrası oluşacak risklere karşı müdahale planlarımıza ne kadar hâkim olursak, mücadelemizde o kadar kolay olur diye düşünüyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm noktasında devletimizin yaptığı çalışmalar var. Bu sürecin kolaylaştırılması, kısa sürede yapılması amacıyla yapılan hazırlıklar var. Bu çalışmalara destek vermeliyiz. Malımız, mülkümüz daha az olsun ama sağlam evlerde, sağlam konutlarda yaşayalım. Hiçbir şey canımızdan kıymetli değil. Silivri olarak Afet planımız ve planımızdaki hizmet gruplarımızın ne yapacağı aşağı yukarı belli. Bu toplantıların dışında her hizmet grubunun ve bunların destek unsurlarının kendi içlerinde de sık sık ne yapacakları konusunda bir araya gelmeleri, afet esnasında hareket kabiliyetimizi ve hızımızı artıracak diye düşünüyorum. Silivri’de Afet Koordinasyon Merkezinin çalışmaları ve afetlere karşı yapılan hazırlıklara belediyemizin sunduğu katkı ve önderlik çok önemli. Ekiplerimizin gerek Silivri’de gerekse Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan afetler ve olumsuz durumlara karşı başarıyla görev yapıyor ve mağdurların yaralarını sarıyor. Bu da her kesimden büyük takdir topluyor. Belediyemizin bu konudaki önderliği ilçemizi afetle mücadele anlamında önemli bir noktaya taşıdı. Bu nedenle Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve ekibine çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Toğan’ın konuşmasından sonra çalışma grupları sunumlarını yaptı.