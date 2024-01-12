Başkan Yılmaz Akören'de Kadınlarla Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kahvaltı programları kapsamında Silivrili kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Akören Mahallesi’nde yaşayan kadınlarla buluşan Başkan Yılmaz programda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar, Akören’de yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Toplantı kapsamında kadınlar, Başkan Volkan Yılmaz’a talep ve önerilerini iletti. Kahvaltı programına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yanı sıra MHP Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın ve Akören Mahalle Muhtarı Hüseyin Ergin de katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “İBB YÖNETİMİ KÖYLERDEN KOPUK BİR ZİHNİYETLE ÇALIŞIYOR”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Silivri'de 33 tane köy parkı var. İBB’yi yönetenler 5 yıldır görev yapıyor. 5 yıldır İBB’ye; ‘Silivri’de 33 tane parkınız var. Yeni parklar yapmanız lazım ve 33 tane parkınızı a'dan z'ye yenileyin, çok eski’ dedim. Bize; ‘Bir program dahilinde yenilemelere başladık’ dediler. 5 yıl içerisinde bu 33 parktan Fenerköy, Kadıköy ve Büyükçavuşlu’daki parkları yenilediler. Yani 5 yılda 3 park yenilediler. Silivri’de 33 park yerine 30 park olduğunu varsayalım. İBB bu çalışma prensibiyle ancak 50 yılda 30 park yenileyebilir. 50 yıl içerisinde mevcut park da zaten eskiyecek. İBB yönetimi köylerden kopuk bir zihniyetle çalışıyor. İBB 5 yıl içerisinde bırakın yeni park yapmayı 3 parkı ancak yenileyebildi. Silivri'nin 18 köyünde sadece 3 tane park yenilenebildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na süre verelim. 50 yılda bu parkları yenilesin. 50 yılda 10 tane seçim olur. Ama vatandaşın artık bu zihniyete sabrı kalmadı. Ben bu konuyu aslında söylemek istemedim. Fakat İBB olarak 5 yılda 3 tane parkı yenileyebiliyorsunuz. Parklar İBB’nin görev, yetki ve sorumluluğunda olan parklardır. Bu durum öyle bir hal aldı ki İBB’nin parklarını da Silivri Belediyesi olarak biz yenileyelim o zaman” dedi.

“İBB SİLİVRİ’NİN KÖY PLANLARINI 8 AYDIR BEKLETİYOR”

Silivri’nin köy planlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Silivri’deki köy planları güncel ve akılcı değildir. Bu köy planları çok eski yıllarda yapılmıştır. Köydeki göçün durması, köydeki çocuklarımıza ev yapabilmemiz ve köyde kaçak yapı yapılmaması için yeni köy planları çok önemlidir. İBB’nin sorumluluğunda olan ve yapması geren 5.000’lik planları Silivri Belediyesi olarak yaptık. Akören’de 2 dönüm arsaya bir ev yapılabiliyor. 2 dönüm arsaya bir ev yapmak malikane yapmak demektir. Köy yerinde 2 dönüm üzerinde bir ev olur mu? Silivri Belediyesi olarak bu planı 2 dönüm arsanızda 500’er metrekareye bölüp 4 parsel yapıp sizlere 4 tane ev yapabilme hakkı vereceğiz. Ama bu çalışmayla ilgili önümüzde engel var. Önümüzdeki engel ne biliyor musunuz? Bu planlar 8 aydır İBB’nin Planlama Müdürlüğünde bekliyor. Hanımefendiler, sizden bir şey istirham ediyorum. Seçimler yaklaşıyor ve siyasetçi arkadaşlar Silivri’ye gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve AK Parti gibi bir ayrım yapmadan şunu söylüyorum; bugün İBB, CHP’li belediye başkanı tarafından yönetiliyor. İnşallah CHP’li arkadaşlar ve İBB başkanı yolunu kaybeder ve yolunu şaşırıp köylerimize gelirler. Onlara şunu sorun; ‘Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz köy planlarını size yollamış. Siz 8 aydır bu köylünün planlarını bekletiyormuşsunuz. Volkan Yılmaz yalan mı söylüyor? Volkan Yılmaz bizi kandırıyor mu?’ deyin. Planlar ordaysa, yani ben doğru söylüyorsam, ki doğru söylüyorum, çünkü bizde yazılı ve onlara teslim ettiğimiz belgeler var. Yine onlara; ‘Arkadaş, sayın başkan, evladım kardeşim, ağabeyim bu planları, Akören’in ve Silivri’nin diğer köylerinin planlarını niye bekletiyorsunuz?’ diye bir cevap isteyin. Ben bu planların bekletilmesine bir cevap bulamıyorum. Bana cevap vermiyorlar. Bu köylerde rant ve imar büyümesi yok. Köylerde tarım arazisi olan yerleri imara almıyoruz. Yalnızca köylünün ev yapabilmesi için ifraz yani bölünme şartlı 500 metreye düşürüyoruz. Burada kafalarını sallayarak bana destek veren hanımefendileri görüyorum. Günümüzde 2 dönüm arazi artık çok kıymetlidir. 2 dönüm koca araziye sadece 1 ev yapmak arsanın boşa kullanımı olacaktır. Bu sebeple ziyaretinize geldiklerinde; ‘Bu planı niye bekletiyorsunuz? Neden köylüye eziyet ediyorsunuz?’ diye sorun. Planlar bu şekilde olunca vatandaşlarımız çocuklarına ev yapamıyor ve 2 dönüm olan bu araziyi satıp Silivri’den ev alıyor” diye konuştu.