Başkan Yılmaz Akören'e verdiği bir sözü daha tuttu

ERGÜN: “BAŞKANIMIZ HER ZAMAN BİR TELEFON KADAR YAKINIMIZDA”

Törenin açılış konuşmasını yapan Akören Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ergün, “Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, bizlere verdiği sözü tutarak mahallemize bu parkı kazandırmıştır. Başkanımız her zaman bir telefon kadar yakınımızdadır. İstediğimiz her an kendisine ulaşarak taleplerimizi iletiyoruz. Mahallemize kazandırılan hizmetler için Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.