Başkan Yılmaz: 'Alevi kardeşlerimiz bizim canımız, can parelerimizdir'

TAKİP ET

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı mart ayı toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı, açılış konuşmasında Berat Gecesi’ni, İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edilişinin 102. yılını ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü kutladı. Başkan Yılmaz ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Hatay’ın Belen, Kumlu ve Defle ilçelerinde Silivri Belediyesi tarafından oluşturulan çadır köylerdeki depremzede kadınlar ile karşılayacaklarını açıkladı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 7 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara gönderildi.



“KAPALI PAZARIMIZ SELİMPAŞA’YA EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN DEĞER KATACAK”

Toplantının 1. gündem maddesinde “İlçemiz Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi, Lojmanlar Sokak üzerinde kurulmakta olan Selimpaşa Semt Pazarının, Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi 6963 ada 1 parsel üzerinde yapılan Kapalı Pazar ve Etkinlik Alanına taşınmasının görüşülmesi.” vardı. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak Selimpaşa’ya yaklaşık 6.500 metrekare kapalı alanı olan, üzerinde 0.7 megawatt güneş enerji sistemi kurulacak olan, yağmur sularının toplandığı çevreci bir pazar kazandırıyoruz. 250 araç kapasiteli bir otoparkın da bulunduğu Selimpaşa Kapalı Pazar ve Etkinlik Alanı; içerisinde düğünlerin, iftarların, sosyal faaliyetlerin, spor müsabakalarının yapılabileceği kapsamlı bir alan olarak tasarlandı. Burası aynı zamanda olası bir depremde Selimpaşa’nın neredeyse tamamının ihtiyacına karşılık verebilecek bir deprem toplanma alanı. Sadece gıda ve kıyafet pazarı değil; antika pazarı ya da sosyete pazarı diye tabir ettiğimiz etkinlikleri de buraya getirebiliriz. 2 milyon doları aşkın bir maliyetle inşa edilen kapalı pazarımızı, Silivri Belediyemizin kasasından para çıkarmadan, bağışçılarımız marifetiyle Selimpaşa’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Selimpaşa’ya hem ekonomik hem de sosyal açıdan değer katacak tesisimizin açılışını 15 gün içerisinde gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.



“BİZİM TEK DERDİMİZ BİR OLMAKTIR”

Meclis toplantısının 3. gündem maddesinde “Belediyemiz mülkiyetinde olan Gümüşyaka Mahallesi, 8231 Ada 9 parsel sayılı taşınmaza inanç ve kültürel tesis yapmak için Gümüşyaka Cem Evi Derneğine tahsis edilmesinin görüşülmesi.” yer aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz; bizim canımız, can parelerimizdir. Birbirimizden ne ayrımız ne de gayrımız vardır. Cami de bizimdir cemevi de bizimdir. Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimizin bizce haklı talepleri vardır. Bu talepler de bir tartışma değil bir uzlaşma zemininde karşılanmalıdır. Ne diyor Hz. Ali; ‘Gönülleriniz bir olmadıkça sayıca fazla olmanın bir anlamı yoktur. Bizim derdimiz gönüller yıkmak değil, bir olmaktır.’ Ülkemizde cemevi gerçeği her türlü siyasi tartışmalardan ve siyasi kaygılardan uzak, cami-cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilmelidir. Alevilik, siyasi rant olmaktan çıkarılmalıdır. Kimin nerede ve nasıl ibadet edeceğinin yazılı bir kuralı yoktur. Cemevlerinin ibadethane olarak görülmesine her birimiz saygı duymalıyız. Bu sürece katkı veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye yapmış oldukları açıklamalar ve atmış oldukları adımlar için tüm kamuoyunun önünde şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gümüşyaka’daki hemşehrilerimize, canlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.



“VİSOKO BELEDİYESİ İLE KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURUYORUZ”

Toplantının 6. gündeminde “Silivri Belediyesi ile Bosna Hersek’in Visoko Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının görüşülmesi.” vardı. Gündem maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Visoko nüfusunun yüzde 80’ini Müslümanların oluşturduğu, Balkanlar’daki çok şirin, çok güzide bir yerleşim alanı. Viisoko Belediye Başkanımızın bize göndermiş olduğu davete bizlerin de icabet etmemesi olmazdı. Gönlümüzün, yüreğimizin her zaman Bosna’da, Bosna’daki kardeşlerimizle beraber olduğunu ifade etmek adına bugün Visoko Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisinin kararını alacağız.” diye konuştu. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

“HATAY’IN KUMLU BELEDİYESİ İLE KARDEŞ BELEDİYE OLACAĞIZ”

Meclis toplantısında ek olarak gündeme alınması kararlaştırılan 7. gündem maddesinde “Hatay’ın Kumlu Belediyesi ile Silivri Belediyemizin kardeşlik kararının alınması.” yer aldı. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Ben bir özeleştiri yapayım; Hatay’da Kumlu diye bir ilçenin olduğunu daha önce duymamıştım. Deprem vesilesiyle ilk kez gittim. Hatay’ın en küçük ilçelerinden bir tanesi. Dolayısıyla Silivri Belediyesi olarak bizim elimizin erebileceği, kol kanat gerebileceğimiz ölçüde bir nüfusa sahip. Kumlu Belediyesi ile kardeşlik tesis edilmesini oylayacağız. Bu kararı alıp Kumlu Belediye Başkanlığına göndereceğiz.” dedi. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.