Başkan Yılmaz Ankara'da temaslarda bulundu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ankara’da önemli temaslarda bulundu. Başkan Yılmaz ilk olarak Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin başkanlığında gerçekleştirilen TBB 2022 yılı Kasım ayı Encümen Toplantısına katıldı. Başkan Yılmaz daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Görüşmede MHP Lideri Devlet Bahçeli, Silivri’ye selamlarını iletti. Tarım ve Orman Bakanı Vakit Kirişçi’yi de ziyaret eden Başkan Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesinin yerli ve milli tarımsal projeleri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz Ankara temasları kapsamında ayrıca; MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan’ı ziyaret etti.