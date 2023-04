Başkan Yılmaz: 'Antakya'da tam teşekküllü konteyner köy kuruyoruz'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı nisan ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında Otizm Farkındalık Günü’nü, Dünya Avukatlar Günü’nü, Dünya Romanlar Günü’nü, Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü’nü, Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Yıl Dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, Çanakkale Kara Savaşları’nın 108. Yıl Dönümünü ve Kut’ül Amare Zaferi’nin 107. Yıl Dönümünü kutladı. Başkan Yılmaz, nisan ayı içerisinde ebediyete irtihal eden siyaset, devlet, kültür ve sanat insanlarını da andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 15 gündem maddesinin komisyona gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

“SOSYAL VE ÜRETKEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ”

Gündeme geçilmeden önce Ramazan ayında yürütülen sosyal belediyecilik faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Mübarek Ramazan ayını fazilet bakımından diğerlerinden ayrı olmasa da buruk ve hüzünlü olarak idrak ediyoruz. Birbiri ardına gelen afetler nedeniyle ağır bir imtihan sürecinden geçtiğimiz şu zorlu günlerde Ramazan’ın feyz ve bereketinin Türk-İslam coğrafyası üzerine olması en kalbi duygularımdır. Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Her zaman olduğu gibi Silivri Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı dahilinde tüm imkânlarıyla Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanındadır. Silivri sahildeki eski festival alanında her gün 1.500 ila 2.000 vatandaşımızın iftarını açtığı iftar çadırımız, 30 gün boyunca vatandaşlarımıza hizmet verecek. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Silivri merkezden ibaret değildir; köyleri var, beldeleri var, gidilmeyen görülmeyen yerleri var! Bu anlayışla her köyümüzde, her mahallemizde iftar sofralarını, gönül sofralarını kurarak vatandaşlarımızla beraber oruçlarımızı açıyoruz. Yine evden çıkamayacak durumda olan ya da yemek yapamayacak durumda olan yaş almış büyüklerimizin iftar yemeklerini, sıcak bir şekilde ERYAP Aşevimizden evlerine kadar ulaştırıyoruz. Geçen Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da her gün aşevimizden yaklaşık 1.000 vatandaşımıza yemek vermeye devam ediyoruz. Ramazan ayında 20.000 ihtiyaç sahibi ailemize Ramazan kolileri, iftar paketleri dağıtıyoruz. Yine Silivri Belediyesinin sosyal ve üretkenlik belediyecilik anlayışıyla kendi tarlalarında ürettiği ayçiçeklerden elde edilen 65.000 litre ayçiçek yağını, 5’er kiloluk dilimlerle 13.000 ihtiyaç sahibi ailemize dağıtıyoruz. Geçen yıl Ramazan ayında bir kültür gezisi planlamış ve güzel bir şekilde tamamlamıştık. Silivri’de yaşayan kadınlarımızla bu yıl da bir kültür gezisi tertipledik. Kuruluşu simgeleyen Bursa ilimize 4.000 kadınımızla 8-9 ve 15-16 Nisan tarihlerinde 1.000’er kişilik dilimlerle bir gezi düzenleyeceğiz. Ben buradan kadın meclis üyelerimizi de kültür gezilerimize davet etmiş olayım. Mübarek Ramazan ayı sonrasında inşallah bayram günlerine de hep beraber ulaşacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile çifte bayram yaşayacağımız bu güzel günlerde çocuklarımız için Silivri’mizde bir çocuk şenliği yapmayı planlıyoruz. Aynı şenliğin bir benzerini de deprem bölgesindeki çocuklarımız için yapmayı amaçlıyoruz.” dedi.

“DEPREM BÖLGESİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Silivri Belediyesinin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden etkilenen bölgelere destek olmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Silivri Belediyesi ve Silivri Kaymakamlığı olarak Hatay’ın Belen, Defne ve Kumlu ilçelerinde 250 çadırlık çadır köyler kurmuştuk. Çadırlardaki hayatın zorluğu nedeniyle artık daha dayanıklı ve yaşam koşulları daha iyi olan prefabrik ve konteynerlere geçişler yaşanıyor. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatıyla Kumlu’da kurulan 105 briket evin tefrişatının tamamını, Silivri Belediyesinin organizasyonuyla, Nata Holding bünyesinde karşılamış bulunuyoruz. Salı günü 55 adet briket ev, tefrişatıyla birlikte hak sahiplerine teslim edilecek. 10 gün içerisinde de 105 briket ev, tefrişatıyla birlikte vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Silivri Belediyesi olarak Antakya ilçemizde bir konteyner köy kurmak için altyapı çalışmalarını bitirmek üzereyiz. 10 Nisan’da konteynerlerimizi tam teşekküllü bir şekilde tamamlayarak AFAD’a teslim edeceğiz. Minimum 75, maksimum 100 konteynerlik bir konteyner köyü, Antakya’mızda kurmuş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.