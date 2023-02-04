Başkan Yılmaz: 'Aşk ile çalışan yorulmaz'

“TÜRKİYE’DE EN FAZLA TARIMSAL ÜRETİM YAPAN BELEDİYEYİZ”

Etkinlikte bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz ilk günden beri Silivri’nin yalnızca sahilinden, çarşı meydanından ve merkezinden ibaret olmadığını söylüyoruz. Biz, Silivri’yi bütüncül bir anlayışla yönetme sözü vermiştik. Köylerdeki çocuklarımızın iyi bir okulda eğitim görebilmeleri adına ‘Kütüphanesi, bilgisayar odası ve tiyatro salonu olmayan köy okulu kalmayacak’ projesini başlattık.