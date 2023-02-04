Başkan Yılmaz: 'Aşk ile çalışan yorulmaz'
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Beyciler Mahallesi'nde ikamet eden kadınlarla bir araya geldi. Kahvaltılı programda konuşan Başkan Yılmaz, 'Neşet Ertaş'ın 'Aşkınan çalışan yorulmaz' sözündeki gibi gecemizi gündüzümüze katıp yorulmadan, bıkmadan, usanmadan Beyciler için, Beyciler'in kadınları için çalışmayı sürdüreceğiz.' dedi.
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Etkinlikte bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz ilk günden beri Silivri’nin yalnızca sahilinden, çarşı meydanından ve merkezinden ibaret olmadığını söylüyoruz. Biz, Silivri’yi bütüncül bir anlayışla yönetme sözü vermiştik. Köylerdeki çocuklarımızın iyi bir okulda eğitim görebilmeleri adına ‘Kütüphanesi, bilgisayar odası ve tiyatro salonu olmayan köy okulu kalmayacak’ projesini başlattık.