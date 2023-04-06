Başkan Yılmaz Avukatların gününü kutladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Silivri Adliyesinde baro temsilcilerine ziyarette bulundu. 1 nolu baro temsilcileri Sonay Doğan, Müjde Demirkol Yağcıoğlu ve Yalçın Çakır, 2 nolu baro temsilcileri Naif Yıldızlar, Zeliha Atak Bozkurt, Alpaslan Tüzen ve avukatları ziyaret eden Başkan Yılmaz’a, Silivri Belediyesi avukat meclis üyeleri Sultan Aşkın ve Şükriye Karakuş eşlik etti.

“AVUKATLARIMIZ HUKUK SİSTEMİMİZİN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARIDIR”

Avukatların adalet sistemimizdeki önemine değinen Başkan Volkan Yılmaz, “Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından olan avukatlarımız, vatandaşlarımız ve devletimiz arasındaki ilişkinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadır. Kutsal savunma hakkı vazifeleriyle hukuku üstün kılan avukatlarımız, insan onuruna yaraşır adaleti sağlamak için büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Ben bütün yüreğimle; hak bilen, doğruyu gözeten, adalet mücadelesinde çalışan tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyorum.” dedi.

Silivri Belediyesi’nin afet bölgesinde yaptığı çalışmaların da gündeme geldiği ziyarette, Başkan Yılmaz depreme hazır bir Silivri için gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı. Avukatlar, Afet Koordinasyon Merkezi ekiplerinden eğitim almak istediklerini bildirirken, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle ziyaret son buldu.

