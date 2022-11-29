Başkan Yılmaz: 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Kasım ayı toplantısının 6. oturumunda İBB’nin 2023 yılı Mali Bütçe Tasarısı görüşüldü. Toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına söz alan Silivri Belediye Başkanı ve İBB MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB’nin denk bütçeyi hedeflemek yerine 20 milyar TL bütçe açığı planlamasını eleştirdi. İBB’de borçlanma ve borç stokunun her geçen gün arttığını ifade eden Başkan Yılmaz, 2023 yılı için geride kalan 3,5 yıldan daha fazla bir bütçenin yapılmasına anlam veremediğini söyledi.

“İBB DENK BÜTÇE YERİNE BÜTÇE AÇIĞI VERMEYİ HEDEFLEMİŞTİR”

2023 yılı bütçesinin yapılması bakımından değil ama uygulanması bakımından İmamoğlu’na çok zorluklar yaşatacağını söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, “Bizlere verilen 2023 Mali Yılı Bütçe tasarısını kendi içerisinde bütün yönleri ile değerlendirdiğimizde, söylenecek sözler esasında pek bir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü burada yer verilen rakamlar bir nevi dilek ve temenni mektuplarıdır. Dilek ve temenniler için geleneksel olarak verilecek cevap; inşallah olur, inşallah gerçekleşir olur. Bu yüzden, idarelerin bütçe tutarlılığı ve başarısı dönem içerisindeki faaliyetlerin neticesinin ifade edileceği Bütçe Kesin Hesaplarında görülür ve değerlendirilebilir. İBB için hazırlanmış olan 2023 Mali Yıl Bütçesinde giderler 2022 yılına göre çok hızlı bir şekilde artarak 115,2 milyar TL’ye yükselmiş, gelirler ise 95,2 milyar TL’ye getirilmiştir. Peki aradaki 20 milyar TL bütçe açığı nasıl planlanmıştır. Tabi biraz önce Sayın İBB Başkanımız buna borçlanma demedi. Ne dedi? Sermaye ihtiyacı dedi. Yani 20 milyar TL’ye sermaye ihtiyacı dedi. Şimdi bu bütçe ile beraber İBB, İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın sırtına eski para ile 20 katrilyon TL borçlanmayı yüklemeyi düşünmüştür. Söz konusu bütçenin kalemleri üzerinde teferruatlı bir değerlendirme yapmaksızın, daha önceki gerçekleşen bütçe performanslarınızı referans alarak 2023 yılı bütçesinin denk bütçe olmadığı aşikârdır. İBB, denk bütçeyi hedeflemek yerine, 20 milyar TL bütçe açığını hedeflemiş ve İstanbullunun karşısına çıkmıştır. Şimdi diyebilirsiniz ki; Sayın Başkan müneccim misin, nereden bileceksin bu bütçenin denk bütçe olmayacağını… Ziya Paşa’nın çok söylenen ve çok bilinen bir lafı vardır: ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.’ Ve bir kişinin aklının seviyesi yaptığı işle görülür demiştir Ziya Paşa. Bir başka deyişle lafla peynir gemisi yürümeyeceği için, yürütemeyeceğiniz için takke düşecek bütçenin sonunda kel görünecektir.” dedi.

“İBB’NİN YÖNETİLEMEZ DURUMA GETİRİLMESİ AN MESELESİDİR”

İBB’nin borç batağına sürüklendiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “İBB’nin mevcut yönetiminin yaptığı bütçelere ve sonuçlarına baktığımızda, görülen en önemli şey; borçlanmanın ve borç stokunun her geçen gün arttığıdır. 2019-2020-2021-2022 yılı bütçelerinde toplam giderler 122,3 Milyar TL, gelirler ise 103 Milyar TL olarak öngörülmüş; gerçekleşmelerde ise gider olarak 115 Milyar TL, gelir ise 104,4 Milyar TL olmuştur. 4 yılda kabaca 10,6 Milyar TL bütçe açığı olmuş, İBB’nin borcu artmıştır. 2023 Yılı Bütçesinde ise öngördüğünüz bütçe açığı 4 yılda yaptığınız bütçe açığının tam 2 katıdır. İBB’nin şu anki durumu ‘Borç yiğidin kamçısıdır’ şeklinde açıklanamayacak şekilde kötüdür. Yönetiminizin ruh haline ilişkin durumlarını, ‘1,5 sene sonra biz gideriz, bizden sonra gelecekler düşünsün’ şeklinde açıklayabiliriz. Buradan da anlaşılacağı üzere İBB borç batağına sürüklenmektedir. Mali yapısı giderek bozulan, İBB’nin yönetilemez duruma getirilmesi an meselesidir. 4 yılda İBB’nin elde ettiği gelir kabaca 104,4 Milyar TL’dir. İSKİ ve İETT gelirlerini de ilave ettiğimizde bu gelirler ile ne yapılmıştır vatandaş ve bizler çok merak etmekteyiz. İstanbullu hemşerilerimize sorduğumuzda aldığımız yanıt; gözle görülür, dişe dokunur şeyler yapılmadığı cevabıdır. Ama reklam panolarına, billboardlara, afişlere ve janjanlı kitapçıklarınıza baktığımızda durum tamamen farklı olduğunu, algı operasyonunuzun hız kesmeden devam ettiğini rahatça görüyoruz. Bir önceki dönemde başlanmış, projelendirilmiş, bir kısmının da yapımı bitmiş işleri belli seviyeye gelmesine rağmen sanki bunların tamamını bu yönetim yapmış gibi çaba göstermeniz, yapılmayanları yapılmış gibi lanse etme çabanız, minicik icraatlarınızı bile 150 günde 150 tesisin arasına koyup devasa yatırımlar gibi gösterme çabanız artık beyhudedir arkadaşlar. Bu saatten sonra ne yaparsanız boş. Son yapılan kamuoyu anketlerini merak ediyor musunuz arkadaşlar? İstanbul’da sizler de yaptırıyorsunuzdur. Ama yaptığınızda inanın moralinizin bozulduğunu biliyorum. Son yapılan kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan, İstanbullunun sizin vaatlerinizi yerine getirmediğinize ve bundan sonra da bu kafayla ve bu kadar kalan kısa sürede yerine getiremeyeceğinize inandığı yönünde olmuştur.” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL’A BOLLUK BEREKET GETİRMEDİNİZ”

2023 yılı için son 3,5 yılda yapılan toplam yatırım bütçesine denk bir bütçenin oluşturulmasını değerlendiren Başkan Volkan Yılmaz, “Sevgili arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Sayın İBB Başkanımız basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirmiş ve orada 2023 yılı bütçesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuş. Hazırladıkları bütçeyi bereketi bol ve yatırımcı bir bütçe olarak tanımlamış. İstanbul’umuza bolluk bereket getirmediğiniz kesin de yatırımcı bütçeyi getirip getirmeyeceğinize de yılın sonunda bakacağız. Yatırımcı bütçe konusuna gelirsek; 3,5 yılda yaptığınız bütçeler ne bütçesiydi? 3,5 yılda yaptığınız toplam yatırım bütçesini, 2023’e yapmak neye işaret? Buradan şu sonuç çıkabilir; biz 3,5 yıl saz çaldık, şarkı söyledik, Ağustos Böceği gibi günümüzü gün ettik. İkincisi 3,5 yılda biz hiçbir iş yapmadık bunun farkına vardık, bu bütçede yatırımları yüzde 50’nin üzerine çıkararak yatırım yapmamız gerektiğini, İstanbul’un yatırım beklediğinin farkına vardık. 3 yıllık yatırım toplamınız bu yıldan az. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bu yılın bütçesinin çok olması 3 yılda hiçbir şey yapmadığınızın işaretidir. Bu yılın çok olması 3 yılda hiçbir şey yapmadığınızın farkına vardığınızın işaretidir. Ama madalyonun diğer yüzü de 3 yılda bu yatırım bütçelerini yapamayanların oraya kalemle, mürekkeple yazdıkları yatırım bütçesini gerçekleştiremeyeceğidir.” ifadelerini kullandı.