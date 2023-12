Başkan Yılmaz: 'Ayrıcalıklı Grupların Belediye Başkanı Olmadık'

Silivri Sinoplular Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından ilçede yaşayan Sinoplular için bir kahvaltı programı düzenlendi. Palmiye Düğün Salonunda gerçeklen etkinliğe katılan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yaptığı konuşmada “Sinop, zengin bir kültür mirasıyla Türkiye’mizin incisi ve güzel yüzüdür. Bu vesileyle Ayancık’a, Boyabat’a, Dikmen’e, Durağan’a, Erfelek’e, Gerze’ye, Saraydüzü’ne ve Türkeli’ne selam ve hürmetlerimi gönderiyorum. Aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış kutsal vatanımızın Kuzey’den Güney’e, Doğu’dan Batı’ya her bir ili, her bir ilçesi, her bir köyü, hasılı her karış toprağı ayrı bir güzelliğe ve ayrı bir öneme sahiptir. Silivri’miz de 81 ilimizden vatandaşımızın ikamet ettiği bir şehir, Türkiye’nin güzelliklerinin yansıdığı ve yaşandığı bir kenttir. Tüm hemşehrilerimizi bağrına basmış; geleneklerini, göreneklerini, kültürel zenginliklerini benimsemiş; dil, din, ırk, mezhep ve memleket ayrımı yapmadan kucaklamıştır. Silivri’mizde hâkim olan hoşgörü, barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik iklimine sağladığınız katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. “Adımız bir, anımız bir, acımız bir” diyerek her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Silivri’ye hizmet yolculuğumuzda 3 ay sonra 5 yılı geride bırakmış olacağız. Göreve talip olup sizlerin huzuruna çıktığımızda ne demiştik; ‘Ellerimizi, kollarımızı sonun kadar açtık ve hepinizi kucaklamaya geliyoruz. Memleketi, dini inancı, mezhebi ve ırkı ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız’ demiştik. Hanımefendiler, size seslenmiştik; “Elimi uzatıyorum. Elimi havada bırakmayın” demiştik. Allah’a çok şükür ki bize inanan, bize güvenen bütün hemşehrilerim destek, omuz verdi ve bizlerin yanında oldu. Bu kardeşiniz, bu evladınız da sizlerden aldığı güçle 7/24 canla başla çalışarak hizmet etti. Sizler için, çocuklarınız için, altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, kültürden sanata kadar birçok alanda yatırımlar yaptı. Baronların, ayrıcalıklı gurupların ve çıkar çevrelerinin belediye başkanı değil; Silivri’de yaşayan garibin, gurebanın, dulun, yetimin, düşkünün, darda yolda kalmışın, ihtiyaç sahiplerinin ve Silivri’de yaşayan herkesin belediye başkanı oldu. “Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü” dedik, hiçbir kimseyi ayırmadık. “Halka Hizmet, Hakka hizmettir” dedik, herkese hizmet ettik. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” dedik; yoksul, çaresiz ve kimsesizlere sosyal yardımlar yaptık. “Emanete sahip çıkmak İmanın gereğidir” dedik, bize emanet edilen her kuruşu layığı ile harcadık ve israf etmedik. Silivri Belediyesi olarak bu inanç, azim ve kararlılıkla her zaman sizin yanınızda olmaya, sizin yanınızda durmaya, sizlerle yol yürümeye devam edeceğiz. “Anımız bir, acımız bir, andımız bir” diyerek yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını diliyor, hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.