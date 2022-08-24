Başkan Yılmaz Bakan Soylu’yu Ağırladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri’de bir dizi temaslarda bulundu. Bakan Soylu’yu Müjdat Gürsu Stadı’na gelişinde Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz karşıladı. Gazitepe Mahallesi ve Ortaköy Mahallesini ziyaret eden Bakan Soylu vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanlığı ve AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını da ziyaret eden İçişleri Bakanı, ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Silivri’ programı kapsamında; Silivri’deki muhtarlar, vakıf ve dernek başkanları, STK temsilcileri, kanaat önderleri, iş insanları ve vatandaşlarla bir araya geldi. İçişleri Bakanı Soylu, temasları kapsamında Silivri Belediyesini de ziyaret ederek Başkan Yılmaz’dan Silivri’de yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YILMAZ: “ARTIK DAĞLARDA TÜRK’ÜN TÜRKÜSÜ SÖYLENİYOR”

‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Silivri’ programında bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Konuşmama başlarken öncelikle Cumhur İttifakı’nın bu kutlu yürüyüşünde Sayın Bakanımız Süleyman Soylu ile aynı safta yürümekten duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, MHP Genel Başkanım Devlet Bahçeli’nin de yol arkadaşlığıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in 100. yılında lider olma ülküsüyle yoluna emin adımlarla devam ediyor. İçişleri Bakanımız da bir gün Cide’de, bir gün Gabar’da, bir gün Amanos’ta, bir gün Tendürek’te, bir gün ise Karadeniz dağlarında boy gösteriyor. Çok şükür ki artık bu dağların hepsinde Türk’ün türküsü söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bırakın kendi sınırları içerisini Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde kuş dahi uçurmuyor. İHA’larıyla, SİHA’larıyla bu ülkenin beka sorunu yok diyenlere inat mücadelesine devam ediyor. Ben, yorulmak bilmeyen; kararlılığından ve dirayetinden hiçbir zaman taviz vermeyen Bakanımız Soylu’ya huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bakanımızın kamuoyuna çok yansımayan bir özelliği daha var: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün Avrupa ve dünyada afetlerle mücadele noktasında en fazla mesafe kat etmiş ve en önde giden ülkeler arasına girdi. Bakanımız birçok afet riskini barındıran ülkemizin afete karşı kırılganlığını azaltmak için 2021 yılını ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan etmişti. Bütün Türkiye’de afet seferberliği oldu. Biz de Silivri Belediyesi olarak Türkiye’de en fazla afet eğitimi veren belediye olduk. Eskiden sel, deprem, yangın ya da herhangi bir felaket olduğunda ‘Nerede bu devlet’ sloganları yükselirdi. Şimdi böyle bir durum yaşandığında devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün bakanları ve yetkilileriyle afet bölgesinde oluyor.” dedi.

“BAKANIMIZIN DESTEKLERİYLE BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun destekleriyle ilçede birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Volkan Yılmaz, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun destekleri ile Silivri’de birçok projeyi hayata geçirdik. 10 yıl kapalı kalan tarihi Kısa Köprü ve Mimar Sinan’ın en önemli eserlerinden biri olan 32 Gözlü Köprü’nün restorasyonunu 1,5 yıl içinde tamamladık. İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, İlçe Jandarma Komutanlığı binası ve Şehit Emin İpşir Polis Merkezi binasının yapımını tamamladık. 50 bin m² alanda hayata geçireceğimiz Silivri Millet Bahçesi’nin temelini attık. Millet Bahçesinin hemen yanı başında 8 bin m² alanda da Hükümet Konağımızın hafriyat çalışmalarına başladık. Sayın Bakanımızın takdirleri ve İstanbul Valiliği ile yaptığımız koordinasyon çerçevesinde Silivri’nin tarihi yapılarını canlandırıyoruz. Lozan Mübadele Evi’nin yüzde 70’ini tamamladık. İnşallah 29 Ekim’de açılışını gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte Silivri’deki 2-3 tarihi yapının da restorasyonunu 1 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Silivri’deki polis kontrol noktası hepimizin çilesiydi. Bakanımız Soylu’nun talimatıyla Silivri merkezinden kaldırıldı. Semizkumlar’daki Gezici Sağlık Ocağımız da Bakanımızın girişimleriyle hayata geçirildi. Kadıköy ile Akören arasındaki 7 km’lik yolu ve yine Semizkumlar’daki asfaltlama çalışmalarının talimatını ve ödeneğini Sayın Bakanımız verdi. 30 Ağustos’ta ihalesini yapacağız ve 30 Eylül’de köy yollarımızı asfaltlanmış bir şekilde hizmete açacağız. Ben, Sayın Bakanımıza bir hatırlatma yapmak istiyorum. Silivri’nin isminin cezaevi ile anılmaması için Silivri Cezaevi’nde isim değişikliğine gidilmesi noktasına kendilerinden bir söz almıştık. Kendilerinin bu konudaki kararlılığını çok iyi biliyoruz. Cezaevinin bulunduğu alan İstanbul’un Batı Kapısı olduğu için buranın ismini ‘Batı Kapısı Cezaevi’ olarak değiştirirseniz bizleri çok mutlu edersiniz.” ifadelerini kullandı.

