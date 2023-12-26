Başkan Yılmaz Bekirli ve Kurfallı'da Kadınlarla Buluştu

Toplantılara Kurfallı Mahalle Muhtarı Yılmaz Sütçü, Bekirli Mahalle Muhtarı Siyami Orta ve Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu katıldı. Başkan Yılmaz, sözlerine sınır ötesi operasyonlarda şehit olan kahraman askerlerimize rahmet dileyerek başladı.

Kurfallı’da bir hanımefendinin “Sizin her gelinişi sayıyorum. Bugün 22’nci defa geldiniz” şeklinde ifadesini dile getirmesi üzerine sözlerini süren Başkan Yılmaz, “Biz oy hesabı yaparak buralara önem vermiyoruz. Doğup büyüdüğümüz topraklara, devletimize ve milletimize olan borcumuzu ödemek için görev yapıyoruz. Buraların ihtiyaçlarını gidermek, sizlerin yaşantısını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Köy okullarımızda kütüphane yaptık, bilgisayar odası yaptık, tiyatro salonu yaptık. Hayırsever Gencoğlu ailesiyle sağlık evimizi yaptık, mahalle evimizi yaptık. Köylerde kullanılan suyun Etiler’de, Beşiktaş’ta kullanılan suyla aynı fiyat olamaz diyerek indirimli kullanılması için mücadele verdik. İBB’de karar almamıza rağmen Sayın İmamoğlu veto etti. Biz konuyu TBMM’ye taşıdık ve köylerimize Kırsal Mahalle Statüsü kazandırdık. İlave güzellikler de beraberinde geldi. Şuanda suyu indirimli kullanıyoruz, emlak vergisi ödemiyoruz” dedi.

Başkan Yılmaz, tarımsal üretimin önemine dikkat çektiği konuşmasında “Destek bizden, üretmek sizden” mesajı verdi. Toplantıda söz alan Kurfallı sakini Ayla Kurt, “Bu yaşıma geleli ben daha hiçbir belediye başkanı tanımıyorum. Oğlum diyor ‘Anne sen başkanı bırakmazsın.’ Ben de ‘O bizi bırakmadığı sürece biz başkanımızı bırakmayız’ dedim. Biz hep senin yanındayız başkanım” diye konuştu.

“SİZLERLE OMUZ OMUZA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bekirli’de kadınlara seslenen Başkan Volkan Yılmaz, “Kadınlara elimi uzatıyorum. Benim elini tutun demiştim. Çok şükür hanımefendiler elimi tuttu, bizlerle beraber yol yürüdü. Bu kardeşiniz de 4,5 yıldır sizlerin yanında oldu. İnşallah bundan sonra da olmaya devam edecek.” dedi.

Silivri’nin topraklarının değerinden bahseden Yılmaz, “Silivri’nin tarım toprakları imarlı arazilerden daha çok değerli olacak. Üretimden vazgeçmemeliyiz. Rusya-Ukrayna savaşındaki gıda ihtiyacını gördük. Biz göreve gelince tarım topraklarına kaçak yapılarak göz yummadık, ekilsin ve dikilsin diye uğraştık. Çiftçiliği yapamazsın dediler. Biz 4000 dönüm arazide çiftçilik yapıyoruz. Elde ettiklerimizi, milli ve yerli ürünleri köylerimizde hiçbir ayrım yapmadan dağıtıyoruz. Yeter ki üretsinler, biz desteklemeye hazırız.” diye konuştu.

“ŞİMDİ YÜRÜME VE KOŞMA DÖNEMİ”

Kooperatifçilikten bahseden Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak tarımda yeni bir dönemi başlatmayı düşünüyoruz. Bir çocuk doğar, emekler ya, biz ilk 5 yılımızda bu çocuğu ayağa kaldırdık. Şimdi yürüme ve koşma dönemi. Tarımla ilgili parmakla gösterilen büyük projelere imza atacağız. Bunları yaparken de kolektif üretme ve yaşama anlayışını geliştirmeliyiz. Kooperatifçiliğin de içinde yer aldığı bir modeli geliştirmeliyiz. Doğru pazarlama kanallarını yakalamak için biz hep yanınızda olacağız. Pes etmek yok, bu iş olmuyor demek yok. Köyler de hayat biterse, herkes sorun yaşar.” diyerek konuşmasını tamamladı.