Başkan Yılmaz: 'Belgeler ortaya çıktığında orta yerde kalıyorsunuz'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı haziran ayı toplantısının 2. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas, CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 11 gündem maddesine ilişkin komisyon raporlarının 10’u meclis üyelerinin oy birliği ile 1’i ise oy çokluğuyla kabul edildi.

KIRKICI: “BU PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GÖRÜŞÜMÜZ OLUMSUZDUR”

Meclis toplantısının 7. gündem maddesinde “Silivri İlçesi Çanta Balaban Mahallesi 734 ada 60 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi” vardı. Komisyon Başkanı Celalettin Yazıcı’nın okuduğu komisyon görüşünde “İstanbul İli, Silivri İlçesi, Çanta Balaban Mahallesi, 734 Ada 60 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesi hakkında aleyhte bir konuşma yapan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı, “Biz yaptığımız değerlendirme sonucunda bu plan değişikliğinin bir kamu yararı teşkil etmediğine kanaat getirdik ve görüşümüz olumsuzdur. Bu plan kişiye özel bir plandır. Ayrıca imar yasasında kamusal fonksiyonlar için; yani otopark, çocuk bahçesi, okul, sağlık ocağı, yol gibi ihtiyaçlar için yüzde 45’e kadar terk oranı belirlenmişken, burada yalnızca yüzde 37 ile sınırlanmış olması da dikkat çekicidir.” dedi.



YAZICI: “KAMUNUN BİR YARARI OLUP OLMADIĞI ÖNEMLİDİR”

Kırkıcı’nın konuşmasına istinaden açıklamalarda bulunan AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Celalettin Yazıcı, “Bir vatandaşın kendi yerini talep etmesi ve bunun görüşülmesi belediye meclisinin komisyonunun görevidir. Bu arsanın sahibi kimdir nedir bunu bizler bilemeyiz. Bu teklifi hangi koşulla reddedebiliriz ya da ne diyebiliriz bunu iyi değerlendirmek lazım. Bu hukuki bir süreçtir, hukuki bir haktır. Türkiye’de yüzlerce, binlerce kişinin mağduriyetini gidermek üzere kanunun verdiği bir haktır. Burada bakmamız gereken şey kamunun bir yararı var mı yok mu o olmalıdır.” diyerek imar planı teklifinin değerlendirilmesinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını anlattı.

YILMAZ: “İFADELERİNİZ TAMAMEN KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİKTİR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Ben ilkeler üzerinden, konuları çok şahsileştirmeden; burada ne oldu, ne yaptık, neyi amaçladık ve bunun sonunda Silivri Belediyesi, kamu, vatandaş ne kazanıyor, ne kaybediyor buralara değinmek istiyorum. Zaten yine en büyük hakem Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızdır. Ama tabi şunu da anlıyorum; ağır bir genel seçim yenilgisi aldınız ve arkasından yaklaşan bir yerel seçim var. Bu yerel seçim öncesi de sizin Silivri Belediyesinin elini rahatlatacak ya da Silivri Belediyesinin vatandaşa hizmetini kolaylaştıracak önerilerimize, tekliflerimize kabul oyuyla gelmenizi de açıkçası çok beklemiyorum. Çünkü vatandaşa hizmet, eser, vatandaşa dokunma, vatandaşın yararına yapılacaklar konusunda aynı paydada olmadığımızı ve aynı açıdan bakmadığımızı da üzülerek esasında müşahede etmekteyim. Celalettin Bey’in anlattıklarına tekrara girmeden şöyle söyleyeceğim: Öncelikle bu yapılan işlem yasal mı değil mi bunun tartışması yapıldı. Burada 1/1000 imar uygulama planının belediye eliyle yapılacağı gibi o arsanın sahibi vatandaşın ya da şirketin belediyeye bir plan teklifi sunma hakkı tamamen yasaldır. Belediyenin bunu cevaplaması, komisyonda görüşmesi, ret veya kabul etmesi de kaçınılmazdır. Dolayısıyla burada Çanta mahallemizde 144.359,54 metrekarelik bir adada, yani dört tarafı yolla çevrili bir adanın içerisindeki hak sahibi, 1/1000 uygulama planını çizmiş ve belediyemize sunmuştur. Bu yapılan plan, belediyemizin teknik ekipleriyle yapılan istişarelerden sonra belediye meclisimize gelmiştir. Şimdi bunun kişiye özel, parsele özel, adaya özel yapılan bir uygulama olduğunu iddia etmek esasında kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir ifadedir. Sonuçta Türkiye’de hem Silivri Belediyesinde hem de diğer ilçe belediyelerinde bu şekilde uygulama planları yapılmıştır ve meclisten onaylanıp geçmiştir. Yine CHP’li bir belediye başkanının yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) de çok fazla miktarda 1/5000’lik teklifler gelmiş ve mecliste görüşülerek reddedilmiştir ya da kabul edilmiştir. Bunun kişiye özel yapıldığını iddia etmeniz için Ahmet’e yapıldı, Mehmet’e yapılmadı diye somut örnekle karşımıza çıkmanız gerekir. Dolayısıyla biz, bu gibi gelen önerileri ve teklifleri görüşmeye devam edeceğiz. Uygun olanları kabul ederiz, uygun olmayanları kabul etmeyiz.” diye konuştu.



“SİLİVRİ BELEDİYESİNİN ARSA ÜRETMESİ LAZIM”

Gündem maddesiyle ilgili açıklamalarını sürdüren Başkan Yılmaz, “Bu uygulamada kamunun zararı olmadığı gün gibi ortada. Bakın bu arsa 144.359,54 metrekare. Bu uygulamayla birlikte yüzde 36.77’lik bir kesinti yapılıyor bu adadan. Bu kesintinin içerisinde yüzde 20’si yani 28.950 metrekaresi yol alanı, yüzde 14,24’üne tekabül eden 20.560 metrekaresi ise park alanı. Ayrıca belediyenin sağlık ocağından okula kadar her türlü hizmeti yapabileceği; 3.574 metrekare BHA yani belediye hizmet alanı bulunuyor. Süheyl Bey diyor ki; ‘Yüzde 45 terk yapılmalıdır.’ Haşa Allah’ın ayeti mi yüzde 45? Yüzde 45’e kadar yapabilirsiniz diyor uygulamada. Yani yüzde 5 de yapabilirsiniz, yüzde 15 de yapabilirsiniz ya da burada yaptığımız gibi yüzde 36.77 de yapabilirsiniz. Onun için kamuoyunu yanıltmaya gerek yok. Yüzde 45 zorunluluk değildir. Peki şimdi burada kamunun yararı var mı? Kamunun yararı nasıl olacak? Silivri Belediyesinin yapmış olduğu iş ve işlemlerle, yapmış olduğu planlarla arsa üretmesi lazım, arazi üretmesi lazım, sanayi arsaları üretmesi lazım ki Silivri halkına hizmet edebilsin. Bakın size çarpıcı bir örnek vereceğim. Bu ay Silivri Belediyesinin memur, sözleşmeli personel, işçi ve şirket personeline vergi, SGK ve maaşlar dahil 34 milyon 776 bin TL ödemesi var. İller Bankasından gelen payı merak ediyor musunuz arkadaşlar? 14 milyon TL. Yalnızca maaşları ödeyebilmek için Silivri Belediyesinin bulması gereken para 20 milyon TL. Bakın bütün belediyelerde şu an bu sıkıntı yaşanıyor. Eğer bir yasal düzenleme yapılmazsa yerel yönetimleri büyük sıkıntı bekliyor. Ayrıca bu plan bize geldiğinde, planı revize edip bu şekle getirdiğimizde arsanın sahibine şunu da söyledik; Silivri Belediyesine şartsız bir şekilde bu işlemlerden dolayı 5.000 metrekare bir arsa bağışlayacaksınız. Yetkilileri de bunu kabul ettiler. 5.000 metrekare arsayı da hızlı bir şekilde Silivri Belediyesinin envanterine geçirip sonra da Silivri’nin hizmetine sunacağız.” dedi.

“30 YILDIR YAPILMAMIŞ OLANLARI 4 YILDA YAPMAMIZI BEKLİYORSUNUZ”

Süheyl Kırkıcı’nın yaptığı konuşmada hisseli satışlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesini de değerlendiren Başkan Yılmaz, “Silivri’de hisseli satışlara onay veren belediye yönetimi kimdir arkadaşlar? Biz göreve geldikten sonra tapudan gelen hiçbir yazıya olumlu cevap vermedik. Hepsine ret verdik. Ret verdiğimiz yetmedi mücadele ettik. Bakın arşivler yalan söylemez. 22.10.2018’de Ayhan Otlatıcı imzalı bir yazı gidiyor tapuya. Bir arsa 300 metre, 300 metre bölünmüş. Bırakın okulu, parkı; yol bile yok. Hisseli satışla 300 metreye bölmüşler bu arsayı. Tapu sormuş demiş ki bir hisseli satış talebi var ne yapalım? Süheyl Bey sizin ifadenizle bu satışa yapamazsınız demeniz gerekirdi. Ne demişsiniz? ‘15.06.2004 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında kısmen konut, kısmen yol, park alanında kalmakla birlikte, söz konusu parselin 1/1000 ölçekli imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu parseldeki hisseli satışın ilgili yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda müdürlüğünüzce değerlendirmesini rica ederim. Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Otlatıcı.’ Tapuya yapma demiyor, yapamazsın demiyor; sana bırakıyorum diyor. Çok güzel paslaşmalar olmuş. Biri pas atmış, öbürü orta yapmış, öbürü kafayla gol atmış. Hisseli satıştan rahatsızsınız ya Süheyl Bey; tapu size diyor ki 300 metre bir satış talebi var, bölmüşler ne diyorsunuz? Siz diyorsunuz ki kanun, yasa, yönetmeliğe bakın karar verin. Tapu da diyor ki ben baktım, siz bunu dediniz ve bunu bu kişiye sattım. Göreve geldikten sonra bize gelen şikayetler doğrultusunda Başkan Yardımcılarımız Harun Bey ve Hasan Bey ile bir toplantı yaptık. Hisseli satışlara izin vermenin veya yasa yönetmeliğe bakın deyip tarafsız kalmanın, top çevirmenin Silivri’ye ihanet olduğuna kanaat getirdik. Buradan hareketle ben kendi imzamla tapuya yazı yollamışım ve demişim ki; ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22.02.2017 tarih sayılı yazısı gereği, Balaban Mahallesi 4.677 parselde hisseli satış yapılmaması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.’ Burada yapamazsınız demişim ve tapu bize cevaben dönmüş. Bunun sonucunda 300 metre, 300 metre gecekonduların yapılmasına ve hisseli satışla buranın paçavra edilmesine engel olmuşuz. Kötü mü yapmışız? Şu an kötü bir şey mi yapıyoruz? Şu an şunu diyebilirsiniz; ‘Ya Sayın Başkan bu 1/1000 ölçeği bölgenin tamamına yapın.’ Ama siz de ifade ettiniz bu işlem 30 yıldır yapılmamış. Siz diyorsunuz ki 30 yıl yapılmayan kültür merkezini sen yap, 30 yıl yapılmayan kapalı spor salonunu sen yap, 30 yıl yapılmayan kreşleri sen yap, 30 yıl yapılmayan kütüphaneleri sen yap. 30 yıldır yapılmadığını iddia ettiğiniz her şeyi 4 yılda benden bekliyorsunuz.” dedi.



“MAL BULMUŞ MAĞRİBİ GİBİ ÜSTÜNE ATLIYORSUNUZ”

Meclis üyeleriyle yapılan kentsel dönüşüm toplantısında CHP’li Meclis Üyesi Kırkıcı’nın gündeme getirdiği bir iddia hakkında da bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Bazı meclis üyelerimizle kentsel dönüşüm ile ilgili bir toplantı yapıyorduk. Süheyl Bey de mavi kapaklı bir dosyayla toplantıdaydı. O gün Süheyl Bey bizim keyfi kesintiler yaptığımızı iddia etti. Ben de kendisinden somut bir örnek istedim. Elindeki dosyadan bir örnek uygulama çıkardı ve dedi ki ‘Rumeli Üniversitesinin hemen altında yüzde 16 ile bir uygulama yapıyorsunuz. Niye bu arkadaştan yüzde 45 kesmiyorsunuz? Niye farklı uygulamalar yapıyorsunuz? Alın size farklı bir uygulama.’ Tabi benim şehrin her noktasını hatırlayabilme şansım olmadığı için teknik ekibime ve arkadaşlarıma sonuna kadar güvendiğimi, böyle bir uygulamayı yapmayacağımızı, yaptırmayacağımızı söyledim. Bir yanlışlık varsa da düzeltiriz dedim. Bir sonraki toplantıda bu konuyu aydınlatacağımı söyledim. Tabi Süheyl Bey içeriden aldığı eksik bilgilerle bugünkü yaptığı çıkış gibi bir çıkış yaptı. Bakın bu arsa 14.117 metrekare bir arsa. Yüzde 16 ile bir imar uygulama planı mevcut. Kaldı ki ben ilave kesinti almadan bu arkadaşlara burayı verebilirim. Bu tamamen yasal. Kimse bana niye ilave kesinti almadın demez, diyemez. Peki biz ne yapmışız? Bu arkadaşlardan 81 ada 56 parselde bulunan 7.555 metrekare arsayı bağış almışız arkadaşlar. Silivri Belediyesinin envanterine geçmiş durumda. Şimdi Rumeli Üniversitesinin orada 7,5 dönüm arazinin değeri yaklaşık 100 milyon TL. Bu aldığımız 7.555 metrekare bağışla bu arkadaşın kesintisi yüzde 45,50’ye gelmiş arkadaşlar. Ayrıca bu arkadaştan belediyemize bir de 2 milyon TL nakdi bağış almışız. Her zaman bir şey buldum diyerek mal bulmuş mağribi gibi üstüne atlıyorsunuz. Ondan sonra da belgeler ortaya çıktığında orta yerde kalıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

“ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN”

Kendisinden önceki dönemde Değirmenköy’deki bir arazi için yapılan imar uygulaması hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Şimdi her zaman söylüyorum ders çalışmıyorsunuz. Göreve geldiğim günden beri devri sabık noktasında hiç kimsenin hiçbir şeyiyle uğraşmadım. Ama bu konu gündeme gelince daha önce benzer uygulamalar yapılmış mı Silivri’de diye sordum arkadaşlara. Çok var dediler ve bir tanesini çıkarın dedim. Hani Süheyl Bey diyor ya sadece buraya değil o bölgenin tamamına niye imar vermiyorsunuz diye. Bakın Değirmenköy’de tarlaların ortasında 28.579 metrekare arazinin sahibi bir vatandaş 15. ve 16. maddeye göre imar uygulaması talebinde bulunuyor. Hazineden satın alınmış bir yer. Uygulama diğer arazilere değil sadece buraya yapılıyor. Kesinti oranı kaç? Bizim yüzde 36,7’yi beğenmiyorsunuz ya, Değirmenköy’deki bu arazinin kesinti oranı yüzde 24,48. Burada park var mı? Belediye hizmet alanı var mı? Sağlık ocağı var mı? Okul var mı? Hastane var mı? Hiçbiri yok. Yalnızca yollar ayrılmış. Bizim yerimiz 1000 metre ifraz şartı var 0.25 emsal olan, burada 1 emsal. Arsamızın 4 katı olan yer. Parsel parsel satılmış arkadaşlar. Ya arkadaşlar bir eleştiri yaptığınız zaman elinizi vicdanınıza koyun. Ben de sizin yerinizde olsam siyaseten hayır diyebilirim ama hayır derken bir suç isnat etmek doğru bir şey değil. Onun için ben bu konuşulanların ışığında bütün takdiri Silivri kamuoyuna bırakmak istiyorum.” dedi. Gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.