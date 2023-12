Başkan Yılmaz: 'Bir dönem daha Silivri'mize hizmet etmeyi arzuluyoruz'

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, emekliye ayrılan personellerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Yılmaz, çalışma hayatını tamamlayarak emeklilik hakkı kazanan belediye personeliyle Eşref Efendi Toplantı Salonunda toplantı gerçekleştirdi. Hizmetlerinden dolayı emekli personellere teşekkür eden Başkan Volkan Yılmaz, teşekkür plaketi takdim etti.

BAŞKAN YILMAZ: “YAPTIĞINIZ HİZMETLERİN HEPSİ ÇOK KIYMETLİYDİ”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Sizler çok uzun yıllardır kamu görevi yapıp Silivri’de yaşayan insanlara birçok noktada hizmet verdiniz. Öncelikle vermiş olduğunuz bu hizmetlerden dolayı şehrin Belediye Başkanı olarak vatandaşlarım adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Verdiğiniz hizmetlerin hepsi çok kıymetliydi. Bu süreci tamamladıktan sonra önünüzde bir emeklilik hayatı var. Kiminiz emekliliğin keyfini çıkaracaksınız. Kiminiz belki yaşam şartları gereği çalışma hayatına devam etmek durumunda olacaksınız. Kiminiz ötelediğiniz ve yapmayı arzuladığınız şeyleri yapmayı hedefleyeceksiniz. Sonuçta Allah tarafından bizlere biçilen bir hayat var. Yeni düzen kuracaklara başarılar, emeklilik hayatını yaşayacak arkadaşlarımıza sağlık, sıhhat ve afiyet dileklerimi iletmek istiyorum. Biz bu şehrin hizmetinizden dolayı sizlere teşekkür ederken, bizden yana olan haklarımız var ise hepsi helal olsun. Allah bizlere nasip eder ve vatandaşlarımız da takdir buyurursa bir dönem daha Silivri’mize hizmet etmeyi arzuluyoruz. Tabii bu nasiptir ve kısmettir. Bir de Silivri’de yaşayan hemşerilerimizin teveccühüdür. Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri mesai arkadaşlarımızın alınlarındaki ter kurumadan hak ettikleri emeklerin karşılığı olan ücretlerin, tazminatların, ikramiyelerin ve almayı hak ettikleri her şeyin zamanında ve terleri kurumadan önce ödenmesi gerektiğini ifade ettik. Kısa bir zaman zarfında ilk öncelediğimiz mesai arkadaşlarımız oldu ve personel ödemelerini öne çektik. Biriken tazminatlar ve ikramiyeler vardı. Bunların hepsini ikramiye ve tazminatları maaşlarımızın içerisine katarak tek seferde gününde ödedik. Çünkü 10-11 ay ikramiyenin ödenmediği bir kurumun saygınlığının olmayacağını ve o kurumun başındaki insanın da mesai arkadaşları tarafından saygınlığını yitireceğini biliyordum. Bu noktada da ödemeleri kuruş kuruş ve zamanında yaptık. Göreve geldiğimizde önümüzdeki bazı rakamlar vardı. 6 ay önce veya 8 ay önce emekliliği hak etmiş arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlarımızın emekli ikramiyelerinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen ödemeler çok cüzi miktarlarda 5.000, 10.000 ve 20.000 TL olarak parça parça ödeniyordu. Silivri Belediyesi olarak emekli olan arkadaşlarımızın emeklilik işlemleri bittikten sonra çok kısa sürede, mümkün oldukça tek seferde bütün emekli arkadaşlarımızın ikramiyelerini ödedik. Silivri Belediyesi olarak biz yaklaşık 40 milyon TL’yi geçen emekli ikramiyelerinin hepsini kuruşu kuruşuna, zamanında ve tek seferde ödemenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Aksi takdirde böyle bir uygulama yapamasaydık sizleri burada toplamaya yüzümüz olmayacaktı; bu sohbette sizlere teşekkür edemeyecektik. Allah'a çok şükür ki her noktada olduğu gibi müteahhit borçlarından devlet borçlarına kadar şu an Silivri Belediyesinin bizim döneme ait tek kuruş borcu olmadığı gibi geçmiş dönemden de çok önemli borçları ödedik. İşçilerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinden doğan vergilerimizi günü gününe devletimizi ödüyoruz. Çünkü devletimizi ayakta tutalım ki devlet de bize yapması gereken ödemeleri yapsın. Onun için bunun mutluluğunu da yaşıyoruz. Bunu esasında bir marifet ve bir hüner gibi anlatmamız gerekmez. Maalesef şu yaşanan süreçte maaşları günü gününe ödemek, ikramiyeleri ve tazminatları ödemek bir marifet haline dönüştü. Şunu biliyoruz ki, önce alın terinin ve emeğin hakkının verilmesi gerekir” dedi.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ YILLAR SONRA EK HİZMET BİNALARINA KAVUŞACAK”

Silivri Belediyesinin ek hizmet binalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Emekli olan personellerimize yetişmedi ama 2 tane ek hizmet binası yapıyoruz. İnşallah 2 ay sonra garajımızın hemen yanı başında yapmış olduğumuz ek hizmet binası bitiyor. Yine toplantı yapmış olduğumuz salonunun arkasında 2.300 metrekare bir hizmet binası yaparak, belediyede çalışan arkadaşlarımızın konteynerlerde, kulübelerde ve prefabrik yapılarda çalışmasının önüne geçeceğiz. Soyunma odaları, duşları, yemekhane alanı ve dinlenme odaları olan ek hizmet binalarını çalışma arkadaşlarımızın şartlarınızı iyileştirme adına yapıyoruz. Bunu da tekrar söyleyerek ifade edeyim. Belediye başkanları genelde hizmet binası yapmazlar. Spor sahası, yüzme havuzu, parklar ve bahçeler yapar ama ek hizmet binaları hep ötelenir. Silivri'de de on yıllardır bu binanın dışında Silivri Belediyesine hizmet veren binası yoktu. Bir tanesi eski festival alanının karşısındaydı. Depreme dayanıksız olduğu için yıkımını gerçekleştirdik. Şu anda bu binanın büyüklüğün de bir ek hizmet binamızı ve bu binanın da dörtte biri oranındaki ek hizmet binamızı hizmete sokuyoruz. Kapalı pazarımızın olduğu yerde zabıta personelimiz için bir ek hizmet binası yaparak ruhsat birimiyle beraber daha iyi şartlarda çalışmasını sağladık. Bunları anlatmamdaki neden, benim sizin problemlerinizi her zaman bilmem ve o problemleri kendime dert edinmemdir. Bir kez daha bu şehre kattığınız değerler ve şehirde yapılan hizmetlere verdiğiniz katkı için Silivri’de yaşayan vatandaşlarımız adına hepinize teşekkür ediyor; emeklilik döneminizde sağlık, sıhhat, afiyet ve bol bereketli bir hayat temenni ediyorum” diye konuştu.