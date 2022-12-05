Başkan Yılmaz: 'Biz icraat yapacağız siz de laf üreteceksiniz'

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Aralık ayı toplantısında Silivri’de yürütülen plan çalışmaları gündeme geldi. Toplantıda gündem dışı söz alarak Silivri’nin şehir planlamalarında aksaklıklar yaşandığını iddia eden CHP’li Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı’ya yanıt veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçede yürütülen plan çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Silivri’nin bütün coğrafyasında kapsamlı bir plan çalışması yürütüldüğünü ifade eden Başkan Yılmaz, rant değil vatandaş odaklı bir çalışma yapıldığının altının çizdi.

“10 YILLIK GÖREV SÜRENİZ BOYUNCA SİLİVRİ’NİN PLANLARIYLA İLGİLİ NE YAPTINIZ?”

Meclis toplantısında gündem dışı aleyhte söz alarak Silivri’nin şehir planlamaları, imar planı ve çevre düzeni planlarında aksaklıklar yaşandığını, Silivri Belediyesinin bu plan çalışmalarıyla ilgili daha açıklayıcı ve aydınlatıcı olması gerektiğini söyleyen CHP’li Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı’ya yanıt veren Başkan Yılmaz, “Tabi 2019 yerel seçimlerinde Silivri’de yaşayan vatandaşlarımız size muhalefet görevini verdi ve bizi de icraat makamına uygun gördü. Dolayısıyla biz icraat yapacağız siz de laf üreteceksiniz. Bu kaçınılmaz! Şimdi bu açıklamaları daha önce Silivri’yi hiç yönetmemiş bir grubun temsilcisi yapsa belki bir anlam ifade eder ancak 10 yıl gibi bir süreyle ilçeyi yönetmiş bir grubun bu şikâyetleri etmesi de esasında benim için çok anlamlı! Bizim vatandaşa ilk vaadimiz ‘Planlı bir Silivri’ idi. Köyleriyle, beldeden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarıyla ve merkeziyle en optimal planı ve planlı Silivri’yi vadetmiştik. Size sormak istiyorum; 10 yıl boyunca görev yapan yönetiminiz, belediye başkanınız ve sizler Silivri’nin planlarıyla ilgili ne yaptınız? Hangi çalışmayı yaptınız? Hangi iyileştirmeleri yaptınız? Biz 3,5 yıldır bir sorunlar yumağı haline getirdiğiniz Silivri’nin kronik problemlerini çözmekle uğraşıyoruz ve bunları çözdüğümüz için de mutluyuz. 2,5 yıl boyunca uğraşıp bitirdiğimiz taşkın planı içerisinde yüzlerce binanın yıkılıp yapılmasına mani olacaksınız, kentsel dönüşüm diyeceksiniz, deprem gerçeği diyeceksiniz ama bununla ilgili hiçbir çalışma yapmayacaksınız. Çok meşhur olan çalıştayınızı dahi yapmayacaksınız Silivri’de. İcraatı zaten geçtik vatandaş sizden icraat beklemiyor! Zaten bunu yapamadığınızı bildikleri için yeni bir yönetim anlayışını Silivri’ye getirdiler. Şu an Silivri’nin bütün coğrafyasında plan çalışmaları yürütülüyor. Tabi bu sabahtan akşama yapılacak bir iş değil; meşakkatli ve zor bir iş. Çoğu belediye başkanı içerisinde barındırdığı risklerden dolayı bu topa girmez. Planlarla ilgili sizi bilgilendirmediğimizi söylüyorsunuz ancak bilgi, gerektiği zaman gerektiği şekliyle verilecektir. Silivri halkı rant değil vatandaş odaklı bir plan yapıldığından emindir. Kapalı kapılar ardında, hesaplarla, kitaplarla bir plan yapılmıyor.” dedi.

“9 KÖYÜMÜZÜN PLAN ÇALIŞMASINI BİTİRDİK”

Konuşmasını sürdüren Başkan Yılmaz, “Bakın, Silivri’de 10 yıl boyunca hiç elinizi sürmediğiniz taşkın alan sorunu halledildi. 100 bine yakın insanın yaşadığı Silivri’nin merkezindeki planların tamamı yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi’ne bir cami yapamadık. Niye biliyor musunuz? Planlarda bir tane cami, bir tane okul, bir tane kreş yeri olmadığı için yapamadık. Mal sahibinden muvafakat alarak Cumhuriyet Mahallesi’ndeki camimizi yapabildik. Sağlık ocağı yapamıyoruz, okul yapamıyoruz. Silivri’nin Kentsel Dönüşüm Stratejik Belgesi’ni hem İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza onaylattık. Bu belge bir kâğıt parçasından ibaret değil. Silivri’nin bütün afet risklerini içerisinde barındıran bir çalışma. Bu taşkın planının geçebilmesi için mikro bölgeleme çalışmaları yapılması, zemin etütlerinin yapılması gerekiyordu. Silivri’de 5 bin dönüm arazide hiçbir zemin etüdü yapmadan Silivri Belediyesi oralara imar vermiş arkadaşlar. Orada bir sıvılaşma var mı yok mu bakmadan. Yani zemin etütleri ve mikro bölgeleme çalışmaları yapılmadan imara açılmış ve yapılaşmış buralar. Biz bu konuyla ilgili İBB ile görüştüğümüzde mikro bölgeleme çalışmalarında bizi öne aldılar ama bunun 2,5 yıl süreceğini ifade ettiler. Biz İBB’ye ihaleye çıkmayın dedik ve Silivri Belediyesi olarak tüm şehrin mikro bölgeleme çalışmalarını yaptık, bitirdik ve onaylattık. Bunlar az iş değil. Bir de unuttuğunuz, gözünüzü ve kulağınızı kapattığınız köyler var. Örneğin, Akören’de bir ev yapacak vatandaş ve 2 bin 500 metrekare arazisi varsa buraya bir tane ev yapabiliyor. Dört tane çocuğuna dörde bölüp yapamıyor çünkü 2 bin 500 metrekare şartı var. Bununla ilgili hiç dert edinmemişsiniz, elinizi değdirmemişsiniz, İBB’ye bununa ilgili bir sunum yapmamışsınız ve bir plan yapmamışsınız. Biz 9 tane köyümüzün plan çalışmasını bitirdik. İnşallah Ocak ayı meclisinden sonra İBB’ye teslim etmeyi düşünüyoruz. Artık köyde yaşayan bir vatandaşımız, 2 bin 500 metrekare arsasına beş tane ev yapabilecek. Bu şartı 500 metrekareye indiriyoruz. Bunların hiçbirini yapmayanlar kürsü olunca, mikrofon ve kameralar açık olunca bir güzel anlatıyorlar. Tabii ki eleştireceksiniz ve biz de yaptığınız eleştirilerden hissemize düşen payı alacağız. Ama yapılanları hiçbir şekilde söylememek, yapılanlara vurgu yapmamak da biraz vicdansızlıktır. Bu planda imarsız olan bir metrekare yeri dahi imara açmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

