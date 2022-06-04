Başkan Yılmaz: 'Biz unutulanları unutmayacağız'

Kahvaltılı toplantılarla Silivri’nin kadınlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kadınlara yönelik son toplantısını Çanta Mahallesi ile geçekleştirdi. Kalepark Sosyal Tesisleri’ndeki toplantıda Silivri Belediyesi tarafından yapılan hizmetler ve yeni projelere değinen Başkan Yılmaz, Çağdaşkent Sitesi’ne park, Çanta ışıklara ise üst geçit müjdesi verdi.

“ÇANTA MAHALLESİ BİR YIL İÇERİSİNDE PIRIL PIRIL OLACAK”

Çanta Mahallesinde yaşayan kadınlara hitap eden Başkan Yılmaz, “Seçim sürecinde aday olduğum günden bugüne kadar yol yürürken, hep yanımda hissettiğim Silivrili kadınlara Çantalı kadınlara çok teşekkür ediyorum. Biz, bir ve beraber olursak, birbirimizi dinler, anlamaya çalışırsak üstesinden gelemeyeceğimiz iş yok. Biz Silivri’ye bütüncül bir anlayışla hizmet etmek amacıyla yola çıkmıştık. Silivri’de yaşayanların Silivri’yi yaşaması gerektiğini, Çanta’da yaşayanların Silivri’deki her etkinlikten, her güzel şeyden faydalanması gerektiğini söyledik. Bunun için ilk günden itibaren çalışıyoruz. Silivri merkezde tiyatro varsa bu tiyatrodan, Danamandıra köyündeki hanımefendiler de, Çanta’daki hanımefendiler de faydalanacak. Eğitmenlerimizin sayılarını artırarak Mahalle Evlerimizi yaygınlaştırdık. Ne yaparsak yapalım hep hanımefendiler için yapacağız. Hep gençlerimiz için yapacağız. Çünkü hanımefendilerin elinden tuttuğunuz zaman, sizlere dokunduğumuz zaman hayatın ta kendisine dokunmuş oluyoruz. Yaptığımız çalışmalarla sizlerin omuzundaki yüke ortak oluyoruz. Biz göreve geldiğimizde ‘Unutulanları unutmayacağız. Kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerine adres olacağız.’ demiştik. Hizmete ihtiyacı olan mahallelerimizden başlayacağımızı söylemiştik. Yıllarca asfaltı, kaldırımı, aydınlatması olmayan Çağdaşkent’in kaldırımını da, asfaltlarını da, aydınlatmalarını da, parklarını da yaptık. Ama yapacaklarımız bitmedi. Yapmaya devam edeceğiz. Şimdi Çanta’nın merkezindeki parklardan başlayarak, bulvarımızdan aydınlatmalara, kaldırımlara kadar hepsini yapacağız. Ara sokaklardaki taş imalatımızı bitirmek üzereyiz. Göreceksiniz 1 yıl içerisinde Çanta Mahallemize giren herkes çok lüks pırıl pırıl, etrafının yem yeşil olduğu, piknik alanlarının, konser alanlarının, spor alanlarının, fitness alanlarının olduğu bir Çanta ile karşılaşacak hanımefendiler. Biz söz verirsek sözümüzü yerine getiririz. Muhtarlar toplantısında İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun bir talimatı oldu. İnşallah bu yaz sonuna kadar Çanta E-5’de ışıkların olduğu bölgeye bir üst geçidin yapımına da başlayıp bitireceğiz. Yine önümüzdeki yıl programı kapsamında Çağdaşkent sitesinin oraya böyle bir parkı da yapıp bitirip Çanta’ya hediye edeceğiz. Sizleri hizmetle, kültürle, sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Siz beni bırakmadınız, ben de sizi hiç bırakmayacağım. Sizlerle olmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğim.” dedi.

