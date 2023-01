Başkan Yılmaz: 'Borçlanmama konusunda hassas ve titiz bir yönetim sergiliyoruz'

TAKİP ET

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı ocak ayı meclis toplantısının 2. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas, CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 10 gündem maddesinden 9’u oy birliğiyle, 1’i ise oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıyı yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, amatör spor kulüplerine yönelik yapılan destekler, belediyenin 4 yıldır borçlanma yetkisini kullanmaması, Bulgaristan Mestanlı’da inşa edilen camiye yapılacak yardım ve Silivri Belediyesinin aldığı vergiler konusunda yaptığı güncelleme çalışması hakkında önemli bilgiler verdi.

“AMATÖR SPOR KULÜPLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Meclis toplantısının 3. gündem maddesinde “Silivri’de faaliyet gösteren 2. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Komisyon Başkanı Abdullah Salim Çavdar’ın okuduğu komisyon görüşünde “(Ek fıkra 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçmez.’ maddesi uyarınca Silivri`de faaliyet gösteren 2. Amatör Küme’de olup lige katılım şartı ile (Alipaşa, Beyciler, Büyükçavuşlu, Büyükkılıçlı, Çantaköy, Çeltik, Fenerköy, İstanbul Arena, Kavaklı, Ortaköy, Sayalar, Seymen, Silivri Kadıköy ve Silivri Mimarsinan) 2023 yılı sezonu için ligden önce 10.000,00’er TL (On biner Türk Lirası) ve lig başlangıcında 10.000,00’er TL (On biner Türk Lirası) olmak üzere 20.000,00’er TL (Yirmi biner Türk Lirası) ödeme yapılması komisyonumuzca, oy birliği ile uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri amatör branşlardaki spor kulüplerimize destek olmaya devam ediyoruz. Tüm kulüplerimizin antrenman da dahil olmak üzere maçlarındaki taşıma işlemlerini otobüslerimizle ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Amatör spor; ruhunda amatörlüğü barındıran, maddiyatı barındırmayan ve altyapıdan oyuncu yetiştirmeyi hedefleyen birimlerdir. Yaptığımız yardımların da onlara bu noktada destek olacağını düşünüyor ve desteğimizi devam ettireceğimizin altını çizmek istiyorum.” dedi. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

“BUGÜNE KADAR TEK KURUŞ BORÇ KULLANMADIK”

Silivri Belediye Meclisi toplantısının 4. gündem maddesinde “Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.” yer aldı. Komisyon Başkanı Abdullah Salim Çavdar tarafından okunan komisyon görüşünde “Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda 2023 mali yılı içinde belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan borçlar ile belediyemizce yapılan hizmet bedellerinin ödenmesi için yurt içi ve yurt dışı kamu, İller Bankası ve özel bankalardan 50.000.000,00 TL (Elli milyon Türk Lirası) kredinin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (d) bendi ve 68. maddenin (e) bendi gereğince alınması ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.” ifadelerine yer verildi. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz 2019 yılı Nisan ayından bugüne kadar her yıl sizlerden borçlanma yetkisi aldık. Sizler de meclis olarak bize güvendiniz ve bu borçlanma yetkilerini oy birliğiyle meclisten geçirdiniz. Ancak Silivri Belediyesi olarak 2019 yılında kendi yapmadığımız bütçe de dahil olmak üzere 4 yılımızı hiç borçlanmadan, tek kuruş faiz ödemeden tamamlıyoruz. İnşallah bu borçlanma yetkisini de yine kullanmadan bu yılı kapatacağız. Bu, borçlanan belediyelerin ya da borç kullanan belediyelerin yanlış yaptığı anlamına gelmez. Ama biz ilk günden beri denk bütçe, artı bütçe ve borçlanmama konusunda hassas ve titiz bir yönetim sergiliyoruz. Bunun da kamuoyunda karşılığının olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.