Başkan Yılmaz Bulgaristan'da Şehitleri Anma Törenine Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Bulgaristan’da 1980-1989 yılları arasında komünist rejim tarafından insanlık dışı baskılara maruz kalarak şehit edilen soydaşlarımız için hafta sonu Kırcaali’de düzenlenen Şehitleri Anma Törenine katılmak üzere gittiği Bulgaristan’da bir dizi temaslarda bulundu. Mestanlı Belediyesinin davetiyle Bulgaristan’a giden Başkan Yılmaz, ilk olarak Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Ercan Çalışkan ile birlikte, Kırcaali’de uzun yıllardır kurulan Köprülü Köyü Pazarını ziyaret ederek soydaşlarımızla sohbet etti. Başkan Volkan Yılmaz daha sonra, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve MHP Tekirdağ geçmiş dönem milletvekili Bülent Belen ile birlikte Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) tarafından düzenlenen programa katıldı. Programda HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, HÖH yöneticileri, Türkiye’den ve Bulgaristan’dan milletvekilleri, belediye başkanları ve STK temsilcileri ile bir araya gelindi. Ertesi gün Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım ve heyetiyle birlikte Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Anıtı’nı ziyaret eden Başkan Yılmaz, ardından 26 Aralık 1984 tarihinde 18 aylıkken annesinin kucağında katledilen Türkan bebeğin şehit düştüğü alandaki anıtı ve kabri ziyaret etti. Başkan Volkan Yılmaz son olarak Kırcaali’de bulunan Şehitler Anıtı’nda düzenlenen Şehitleri Anma Törenine katılarak Bulgaristan ziyaretini noktaladı.

YILMAZ: “SOYDAŞLARIMIZ AKIL ALMAZ BASKILARA MARUZ KALDI”

Şehitleri Anma Törenine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Bulgaristan’daki soydaşlarımız özellikle 1980-89 yılları arasında, komünist rejim tarafından insanlık dışı, akıl almaz baskılara maruz kaldı. Tarihini, kimliğini, milli ve manevi değerlerini koruyabilmenin bedelini; yeri geldi Belene zindanlarında zulme uğrayarak, yeri geldi sürgün edilerek, yeri geldi canlarını vererek ödediler. Bugün Mestanlı Belediyesinin davetiyle, aziz hatırlarını yaşatmak ve unutturmamak adına Şehitler Anıtında düzenlenen anma töreninde soydaşlarımızla bir araya gelerek ve şehitlerimizi yad ettik. Ben, tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

