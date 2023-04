Başkan Yılmaz Bursa’da kadınlarla seslendi: Ant olsun!

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da kadınlara özel kültür gezisi organizasyonu gerçekleştiriyor. 8 Nisan 2023 Cumartesi ve 9 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Bursa Kültür Gezisinin ilk turunda, Silivri’nin merkez mahallelerinden kayıt yaptıran 2.200 kadın kentin tarihi, kültürel ve dini yapıları olan; Ulu Cami, Osman Gazi ve Organ Gazi türbeleri, Yeşil Türbe, Tophane Saat Kulesi, Emir Sultan Cami, Muradiye Külliyesi, Kozahan ve Şehzade Mustafa Türbesini ziyaret etti. Bursa’ya giden Silivrili kadınlara kokartlı rehberler ve Kültür Müdürlüğü personelleri eşlik etti. Ambulans ve zabıta görevlileri de programlarda hazır bulunduruldu. Ziyaret kapsamında ayrıca Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde iftar programları düzenlendi. Cumartesi günkü iftar programına; Silivri’de 5 yıl görev yapan Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ve eşi Gülay Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz katıldı. Bursa Kültür Gezisinin ikinci turu 15 Nisan 2023 Cumartesi ve 16 Nisan 2023 Pazar günü belde ve köylerdeki kadınların katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

“KADINLARIMIZ BİZİM İÇİN İFTİHAR KAYNAĞIDIR”

Kadının Türk toplumundaki önemine değinen Başkan Yılmaz, “Türk toplumunda ailenin, aile içinde de kadının yeri hem önemli hem de son derece büyüktür. Kadın mutlu olursa aile, aile mutlu olursa toplum, toplum mutlu olursa da millet mutlu olur. Biz biliyoruz ki kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın vatandır, kadın gelecek nesillerin güvencesidir; kısacası kadınlarımız her şeyimizdir. Türk tarihi sayısız kahramanlık ve fedakârlık örnekleriyle doludur. Türk tarihinde Türk kadını hem yuvasını hem de vatanını korumuş, bu uğurda da hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Bilge Hatun’lar, Hayme Ana’lar, Nene Hatun’lar, Şerife Bacı’lar… Daha nice kahraman Türk kadını bizlerin iftihar kaynağıdır. Allah hepsinden ve sizlerden razı olsun diyorum. Kadınlar hayatımızın her alanında ve her anındadır. Her zaman ifade ettiğim gibi kadına dokunduğunuz zaman evde yeni doğan bebeğe, eğitim çağındaki çocuğa, evlenme çağındaki genç kıza, askerlik çağındaki gence, evdeki engelli vatandaşa, yaş almış bireylere dokunursunuz. Göreve gelmeden önce Silivri’mizde yaşayan hanımefendilere sözler vermiştim. Ben Silivri’de ne yaparsam sizinle beraber yapacağım demiştim. Sizlere geniş bir alan açacağım, geniş bir pasajda kadınlarla el ele yürüyeceğim demiştim. Daha güzel bir Silivri için, çocuklarımızın eğitimi ve geleceği için sizlere seslenmiş ve hanımefendiler size elimi uzatıyorum, bu eli havada bırakmayın, benim elimi sımsıkı tutun demiştim. Cenab-ı Allah’a hamdüsenalar olsun ki o eli sımsıkı tuttunuz ve bugün sizlerin sayesinde Silivri’nin güzel insanlarına, Silivri’nin gençlerine, Silivri’nin dezavantajlı gruplarına, fakire fukaraya, garibe gurebaya hizmet ediyorum. Yemin olsun ki bu kardeşiniz, bu evladınız o sımsıkı tuttuğunuz el ile sizi hiç ama hiç bırakmayacak. El ele, gönül gönüle görev süremin sonuna kadar sizlerle bir ve beraber olacağım.” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ”

Kadınlara ve çocuklara yönelik yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’mizde yeni doğan bebeğimizden üniversitede okuyan, askere giden gencimizden yeni evlenen gençlerimize, engelli bireylerimizden yaş almış büyüklerimize kadar herkesin huzuru ve mutluluğunu düşünüyoruz. Özellikle ‘Eğitim, sağlık, spor, kültür ve sanatla bezenmiş bir Silivri’ anlayışımız doğrultumuzda birçok yatırımı yapmaya devam ediyoruz. Sizlere sözler vermiştik; demiştik ki Silivri’de 8. sınıfı bitiren her çocuğumuz bir yabancı dil konuşabilecek, bir müzik aleti çalabilecek, lisanslı sporcu olacak. Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz. Kadir Has Üniversitesi ile ücretsiz dil kurslarını açtık. Ücretsiz dershanelerimizi açtık. Nişantaşı Üniversitesi ile Ücretsiz Müzik Okulumuzu, Güzel Sanatlar Akademimizi açtık ve sizin çocuklarınıza buradan da hizmet etmeye devam ediyoruz. İstanbul’da yüzme havuzu olmayan tek ilçe Silivri’ydi. Size bir yüzme havuzu sözü vermiştik. 1,5 yıl içinde yüzme havuzunu yaptık ve sizin çocuklarınıza ücretsiz bir şekilde sunduk. 712 çocuğumuz için her gün beslenme çantalarını hazırlıyoruz. Üniversite 1. sınıfa giden öğrencilerimize 500 TL destek ödemesi gerçekleştirdik. YKS ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına giren öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini biz ödedik. Şu an 350 çocuğumuza her ay 500 TL burs veriyoruz. Köy okullarımızı baştan aşağı yeniledik. Selimpaşa’ya İstanbul’un tek kadınlar plajını kazandırdık. Ayrıca bir halk plajımızı da sizlerle buluşturduk. Kadınlarımıza özel Mimar Sinan Mahallesi’nde kapalı spor salonu yaptık. Silivri’de yaşayan her çocuğu kendi evladımız bilip onların en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“150 MİLYON TL YATIRIMLA SİLİVRİ’YE SPOR ADASI KAZANDIRACAĞIZ”

Silivri’ye kazandırılan ve kazandırılması planlanan projeler hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Biz her zaman tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle Silivri’de hayat var dedik. Silivri’nin kültürel mirasını, 32 Gözlü Mimar Sinan Köprüsünü, Tarihi Kısa Köprüyü, Kale Parkı, 24 tarihi çeşmeyi ihya ederek bu sorumluluğumuzu yerine getirdik. Mübadele ruhunu yaşatmak amacıyla Mübadele Müze Evimizi hizmete açtık. İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, Jandarma Komutanlığı binası ve Selimpaşa Polis Merkezimizin yapımını bitirerek sizlerin hizmetine sunduk. Şehrin merkezinde yükselen yeni Hükümet Konağımız bitmek üzere. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün, Verem Savaş Dispanserimizin, 12 hekimli Sağlık Ocağımızın ve Sağlıklı Yaşam Merkezimizin yer alacağı 5.000 metrekare kapalı alan eylül ayından itibaren sizlerin hizmetinde olacak. Selimpaşa’da Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Yeşilay Danışma Merkezini kurduk. Selimpaşa, Değirmenköy, Kavaklı, Ortaköy ve Yenimahalle’de kapalı pazarlarımızı inşa ettik. 4 yılda 55 park, 30 basketbol sahası, 2 futbol stadı ve 12 halı sahanın yapımını bitirdik. Enginkan Anaokulunun ve 2 kreşimizin açılışını yaptık. Çeltik’te bir ilkokul ve Ortaköy’de Sezin Öztaş Ortaokulunun yapımını tamamladık. 40.000 metrekarelik bir Millet Bahçesini çok yakında sizlerin hizmetine sunacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutladığımız 2023 yılı bizim için ‘Hizmette Rekor Yılı’ olacak dedik. Size yeni müjdeler vermek istiyorum: Yeni Mahalle Alibey Kapalı Spor Salonu üzerinde gençlere hitap edecek, 8.000 metrekare kapalı alanda; içerisinde spor lisesinin olacağı, 3 kapalı spor salonunun, stadyumun, futbol okullarının, basketbol okullarının olacağı bir spor adasının temelini çok yakında atacağız. Tam 150 milyon TL’lik bir yatırım olacak. İçerisinde aşevi, kıyafet bankası, gıda bankası, sosyologlar, pedagoglar, psikologlar ve fizik tedavi uzmanları bulunan Engelsiz Yaşam Merkezini haziran ayında Silivri’nin hizmetine sunuyoruz. Silivri Belediyesinin Ek Hizmet Binası, Alipaşa’da yükseliyor. Silivri Belediyesinin arkasında 300 araçlık kat otoparkı ve üzerinde dershane, etüt merkezi ile 2.500 metrekareli bir kütüphane olacak alanı 6 ay gibi kısa bir süre sonra sizlerin hizmetine sunacağız. Şehrin iki yakasını Viyadükle Geçiş Projesi ile birleştiriyoruz. Selimpaşa Araptepe mevkiine 600 yataklı bir eğitim ve araştırma hastanesi kazandırıyoruz. Kadınlarımıza ve tüm hemşehrilerime söz veriyorum; bu kardeşiniz, bu evladınız hep sizinle beraber, hep sizin yanınızda, hep sizin yarınınızda, hep sizin umutlarınızda sizlerle beraber olmaya devam edecek. Ant olsun, yemin olsun!” diye konuştu.

PARTAL: “VOLKAN YILMAZ ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATTI”

Etkinlikte konuşan Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, “Biliyorsunuz tam 5 yıl Silivri’de kaymakam olarak görev yaptım. Bunun 3 yılını Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ile geçirdik. İlk geldiği günden itibaren kendisi bana dedi ki; ‘Kaymakam Bey sadece Silivri Belediyesinin görev alanında değil yerel idarenin eğitim, sağlık, spor, kültür hizmetlerinde de ne gerekiyorsa yanınızdayım.’ Gerçekten Başkan Bey çok güzel işlere imza attı. Şu anda Silivri’de dokunulmayan bir alan kalmadı.” dedi.