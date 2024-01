Başkan Yılmaz Çayırdereli Kadınlarla Buluştu

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kahvaltı programları kapsamında Silivrili kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Çayırdere Mahallesi’nde yaşayan kadınlarla buluşan Başkan Yılmaz programda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar, Çayırdere’de yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Toplantı kapsamında kadınlar, Başkan Volkan Yılmaz’a talep ve önerilerini iletti. Kahvaltı programına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yanı sıra Çayırdere Mahalle Muhtarı Doğan Bilgiç de katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “HER ZAMAN KÖYLÜYÜ SAVUNUYORUM”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Sizlere dokunmayı, sizleri dinlemeyi ve sizlerle bir arada olmayı kendimize rehber edindik. Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri Çayırdere’nin kronikleşen problemlerini çözme adına çok önemli çalışmalara imza attık. Mülkiyet hakkı diye bildiğimiz hazine arazisindeki köylerimizde tapu problemlerinin olduğunu tespit ettik. Bu tapu sorunlarının bazıları 1999-2002 yılları arasında görevde olan 57. hükümet aracılığıyla çözüldü. Sonrasında Ak Parti hükümetinde bir kısım tapu dağıtımları oldu. Son olarak bu konuyu geçmiş dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Sayın Murat Kurum ile görüştük. Görüşmelerimiz neticesinde Çayıdere, Beyciler, Danamandıra ve Sayalar’daki tapu problemlerini engelli yarışa benzettim. Bir engeli aştıktan sonra öbür engeli aşmamız gerekiyor. Yoksa bütün engellerin üzerinden tek seferde atladığımızda bütün engeller birbirine çarpıp yere devrilebiliyor. Yönetmelikler, yasa ve yasanın gerektirdiği şeyler var. Türkiye Büyük Meclisinde (TBMM) sırf Danamandıra, Çayırdere ve Sayalar için özel bir kanun çıktı. Bu torba yasada 3 köy için özel yasa geçirdik. Orada şunu söyledik; ‘2014 yılından önce üzerinde köy yerleşik alanda olacak. 2014 yılından önce üzerinde bir yapı olacak. Yani bir dam ve bir ev olacak’ dedik. Bu şartları sağladığında tespit edilen evin sahibi olan kişiye bu yerin satışını öngördük. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir ilke imza attı ve işler hızlı yürüsün diye arazilerin satış yetkisini Silivri Belediyesi’ne devretti. İşte bu satışların 33 tanesini Silivri Belediyesi olarak yaptık. Burada arazilerle ilgili çok pahalı diye bir eleştiri yapılıyor. Ben bu eleştiriyi kabul ediyorum ama esasında satan için çok ucuz ama köylü, çiftçi ve hayvancı için çok pahalı geliyor. Ama şunu da bilmenizi isterim devletimiz burada en az 10 katı daha düşük fiyata bu yerleri veriyor. Gönül ister ki bu yerler bedavaya verilebilsin ama öyle olduğunda da Türkiye’de yalnız Çayırdere yok. Bodrum'da da 2B yer var. Marmaris’te de 2B yer var. Bugün değeri milyarlarca ve trilyonlarca TL’ler ile ifade edilen maliye hazinesi yerleri var. Burada devletimiz esasında kolaylık sağlıyor. Ben hep sizi ve köylüyü savunuyorum. Savunabildiğim noktaya kadar da mücadelesini veriyorum. Yanılmıyorsam 20 tane içerisinde ev tespit edilememiş boş arsa var. Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mükremin Karaca ve Milli Emlak Daire Başkanı Ali Bey ile bu konuda bir toplantı yaptık. Toplantıda ‘Bu arsaları da satalım’ şeklinde bir tavsiyemiz oldu. Kendileri de ‘Köy yerleşik alanda bir boş arsa var. Üzerinde bir yapı yok. Bu arsanın kime ait olduğunu nasıl tespit edeceğiz’ şeklinde bir yaklaşımları oldu. Bu konuyla alakalı bir komisyon kurulacak ve buradaki sorun da çok kısa bir zaman içerisinde çözülecek’ dedi.

“KIRSAL MAHALLE YASASININ ÇOBAN ATEŞİ ŞAHSIM TARAFINDAN YAKILDI”

Silivri Belediyesinin kırsal mahalle destekleriyle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediye Başkanı Adayı olduğu dönem; ‘Silivri yalnızca merkezinden, çarşı meydanından ve sahilden ibaret değildir. Silivri'yi Silivri yapan ve Silivri’yi ileriye taşıyacak olan köylerimiz var’ dedim. En değerli potansiyeli içerisinde barındıran yerler bizim köylerimiz, köylülerimiz, çiftçilerimiz ve hayvancılarımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘Köylü milletin efendisidir’ demiş ve yine; ‘Milli ekonominin temeli tarımdır’ demiştir. Gazi, bir milli kalkınma modeli, milli politika oluşacaksa ve milli ekonomi üzerinden bu ülke ayağa kaldırılacaksa onun temelinin tarım olduğuna işaret ediyor. Biz de buradan yola çıkarak tarıma ve hayvancılığa destek vermeye devam ediyoruz. Türkiye’de kırsal mahalle diye bir yasa çıktı. Bu yasa kendi kendiliğine çıkmadı. Bu yasadan Mersin'in Mut ilçesi, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi de faydalanıyor. Büyükşehir Belediyesi olan her yer için çıkan bu yasanın çoban ateşi Silivri Belediye Başkanı olarak şahsım tarafından İBB’de yakıldı. Su fiyatlarının pahalı olmasıyla birlikte İBB ile mücadelemiz başladı. Bir kanun teklif verdim; ‘Beşiktaş, Etiler, Ulus ve Bakırköy’de yüzme havuzunu dolduran suyla Silivri’nin kırsalında Çayırdere’de havucu, marulu ve ineği sulayan su aynı fiyat olamaz’ dedim. Buradan hareketle Cumhur İttifakı’nın milletvekilleri marifetiyle TBMM kırsal mahalle diye bir yasa tasarısını geçirdik. Artık İSKİ veya İBB istese de köylere istediği fiyata su satamıyor. Silivri merkezde su 10 TL ise Çayırdere’de su 2,5 TL olacak şekilde satıyor. Emlak ve temizlik vergisi adı altında hiçbir vergi almıyoruz. Biz bütün köylerimizi kırsal mahalle ilan ettik. Hiçbir köyümüzü ayırmadık ve artık Çayırdere’de vatandaşlarımız emlak vergisi ve çöp vergisi ödemiyor. Bugün çocuklarınıza 2 katlı bir bina yapmak isterseniz evin vergileri ve harç bedelleri 120.000 TL’yi buluyor. 2 yıldır Silivri Belediyesi olarak kırsalda ev yapacak vatandaşlarımızdan tek kuruş harç almıyoruz. Evlerdeki inşaat ve ruhsat harçlarını sıfırladık. Silivri Belediyesi olarak bu uygulamalarımızla köylülerimize can suyu verir olduk. Bence köylülerimize daha fazla niteliği ve niceliği artırılmış desteklerin verilmesi gerekiyor. Silivri Belediyesi olarak biz köyde önce üretim olması gerektiğini savunuyoruz. Köylerimizde iş ve aş olmalıdır. İş ve aşın olmadığı yerde park, futbol sahası, kütüphane ve okul da olsa orada onların hepsi boş kalır. Buradan yola çıkarak ‘Yerli ve milli türk tohumlarıyla hayvancı ve çiftçiye destek olacağız’ dedik. Silivri Belediyesi olarak 300 dönümde başladığımız bu yolculukta şu an 4.000 dönümde çiftçilik yapıyoruz. Çayırdere’de ekilmeyen tek bir arazi kalmasın diye yerli ve milli sertifikalı arpa tohumlarını dağıtıyoruz. Saman, silaj, Ayçiçek tohumu ve yem bezelyesi desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Hayvancılıkla uğraşanlar vatandaşlarımızın hayvanlarının tüm aşılarını belediye olarak ücretsiz yapıyoruz. Ahır gübrelerini sizden alıp tarlarınıza makinalarımızla serpiyoruz. Tohum desteklerimiz, kışlık ve yazlık fide desteklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Silivri Belediyesine bağlı çalışan yüksek ziraat mühendislerimiz mahalle evi olan köylerimize giderek vatandaşlarımıza eğitim veriyor. Bu sayede vatandaşlarımız iyi çiftçilik yapma adına kendini geliştirmiş oluyor” diye konuştu.

“KAÇAK YAPILARA ENGEL OLMAZSAK BURALAR İŞGAL EDİLİR”

Kırsal alanlardaki kaçak yapılaşma konusunda açıklama yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Bu topraklardaki kaçak yapıyla ilgili verilen mücadeleye şahit olmuşsunuzdur. Silivri Belediyesi olarak 318 tane kaçak yapı yıktık. Öyle bina yıkmak kolay değil ve zorlukları vardır. Aslında Milli Emlak’a ait olan yerler benim derdim ve kederim olmamalıdır. Ama benim derdim ne biliyor musunuz? Tarım topraklarına, maliye hazinesine ve orman hazinesi yapılan bu kaçak yapılara engel olmazsak buralar işgal edilir. Yarın buralarda kaçak sigara, kaçak içki ve uyuşturucu satışları yapılır. Kim nerede kaçaksa, saklanacakları yerler böyle insanların ulaşılmayacağı yerler olur. Eğer önlem almazsak buralar sokağa çıkamayacağımız ve sokağa çıktığımızda kimsenin kimseyi tanımadığı yerlere dönüşür. Bu topraklar bize atalarımızdan miras değil emanettir. Atalarımız bu değerli toprakları bize koruyup kollayalım ve gelecek nesillere aynen bırakalım diye emanet etmiştir. Onun için Türkiye’de en fazla kaçak yapıyla mücadele eden ve en fazla kaçak yapıyı yıkan belediye Silivri Belediyesi’dir. Kaçak yapıyla mücadele ederken köy yerleşik alanında sıkıntısı olan köylülerimize kanun ve nizamlar çerçevesinde elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

“ORAYA DA HİZMET GİDER Mİ DENİLEN YERLERE HİZMET GÖTÜRDÜK”

Silivri Belediyesinin hizmetleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Köyde hayatın sürmesi için çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimiyle ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Buradan hareketle köylerimizde bir proje geliştirdik. Köyleri görmezden gelmeden, herkesin unuttuğu, oy hesabına göre seçimden seçime gidilen, yalnızca oy olarak bakılan ve oraya da hizmet mi gider mi denilen yerlere hizmet götürdük. ‘Kütüphanesi, tiyatro salonu ve bilgisayar odası olmayan köy okulu kalmayacak’ dedik. Sayalar’dan başladık ve 12 tane köy okulunun tamamının kütüphanelerini, tiyatro salonlarını ve bilgisayar odalarını bitirdik. Bununla da yetinmedik. Köy okullarının tuvaletlerini kolejlerde dahi olmayan hijyenik çalışmalarla yeniledik. Okullarımızın dış cephelerini boyayarak okul bahçelerinin fiziki şartlarını düzelttik. Çayırdere’deki okulumuzda çocuklarımızın spor yapabilmeleri için basketbol sahasını bitirmek üzereyiz. Yine gençlerimizin, Çayırderespor’un ve çocuklarımızın spor yapacağı bir halı saha ve yanında da doğal çim sahanın yapımını bitirdik. Düğünlerin, kına gecelerinin, kahvaltıların ve toplantıların yapılacağı kapalı pazar alanının onarım ve tadilatını bitirdik. Hanımlarımızın içerisinde kamelyaların, fitness aletlerinin, çocuk oyun parklarının olduğu, sabah kahvaltıların ve akşam sohbetlerin yapılacağı bir park talebi vardı. Bu parkı da şu an pazar yerimizin orada bitirmek üzereyiz” dedi.