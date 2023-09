Başkan Yılmaz: 'Cevap 7 ay sonra sandıkta verilecektir'

Silivri Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 23 gündem maddesinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) vadedip hayata geçiremediği projeleri ve İBB’nin Örnek Köy Projesi’ndeki eksiklikleri değerlendirdi. İSKİ’nin bölgeye yatırım konusunda yetersiz kaldığını vurgulayan Başkan Yılmaz’ın gündeminde tesisleriyle ilçedeki yaşamı olumsuz etkilemesine rağmen bugüne kadar Silivri’ye hiçbir yatırım yapmayan İBB’nin İSTAÇ kurumu da vardı.

“İBB MEVCUT PARKLARIN BAKIMINI DAHİ YAPAMADI”

Toplantının gündem maddelerinin görüşülmesi ardından açıklamalarda bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) vadedip hayata geçirmediği hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “CHP Grubu bir adet edindi ve her ay İBB’nin yapmış olduğu hizmetleri burada sıralıyorlar. Ama hep aynı hizmetler sıralanıyor. Benden size tavsiye; bundan sonraki mecliste, geçen mecliste saymıştık derseniz ve ilave olanları sayarsanız biz de defaten aynı şeyleri dinlemek durumunda kalmayız. Tabi bir de yapmadıklarınız, yapamadıklarınız var. Bunları da Cumhur İttifakı Grubu olarak hatırlatmamız gerekiyor. İBB olarak her ilçeye bir kapalı spor salonu dediniz; bilmiyorum başka ilçelere yapıldı mı ama Silivri’ye kapalı spor salonu yapılmadı. Her ilçeye 1 tane yüzme havuzu dediniz; Silivri’ye yüzme havuzu yapmadınız. Yine her ilçeye kütüphane sözünüz vardı; Silivri’de kütüphane sözünüzü yerine getirmediniz. Her ilçeye, hatta her mahalleye kadın doğum evi dediniz; mahalleyi bıraktık Silivri’ye 1 tane kadın doğum evi yaptınız mı? Silivri’de sizin kadın doğum ünitenizde doğum yapan bir hanımefendi var mı merak ediyorum. Yine taciz veya mağdur edilen insanlar için her mahallede bir sosyal yardımlaşma evi, kadın sığınma evinden bahsettiniz; Silivri’ye yapmadınız. İşin ilginç tarafı İstanbul’da da yapılan böyle bir yer yok. Sizin beldelerde ve köylerde yaptığınız 1 tane bile yeni park yok. 4,5 senede Kadıköy, Fener ve Büyükçavuşlu’daki bazı parkları yenileyebildiniz. Köylerimiz sizden yeni parklar beklerken mevcut parkların bakımını dahi yapamadınız. 7 ayınız kaldı ve yapabilme şansınız yok. Yine köylerde spor alanları ve spor sahaları konusunda İBB’nin attığı tek bir adım yok.” dedi.

“İBB’NİN KÖY VE KÖYLÜLER GİBİ BİR DERDİ YOK”

İBB’nin Örnek Köy Projesi’ni değerlendiren Başkan Volkan Yılmaz, “İBB, Pendik Göçbeyli ve Silivri Seymen’de Örnek Köy diye bir proje ortaya attı. 2 tane Örnek Köy Projesi ile yola çıkıp köyün meydanında birkaç kamelya ve küçük bir park yaptınız; al sana Örnek Köy! Sizin Örnek Köy’den, köy hayatından, köy yaşamından anladığınız bu mu? Köydeki üretime dair hiçbir şey yok Örnek Köy Projenizde. Köydeki sosyal, kültürel, eğitim alanında hiçbir şey yok Örnek Köy Projenizde. Köyün kadınlarıyla, köydeki kooperatifleşme ile ilgili tek bir şey yok Örnek Köy Projenizde. Köyün tarihi çeşmesiyle, köyün tarihi yapısıyla, köydeki bir eski eserle ilgili yaptığınız tek bir çalışma yok. Biz Silivri Belediyesi olarak 12 tane köy okulunun kütüphanesini, tiyatro salonunu, bilgisayar odasını yaptık ama köy okullarına dair İBB’nin Silivri’de yaptığı tek bir şey dahi yok. Çünkü İBB’nin köy ve köylüler gibi bir derdi yok.” ifadelerini kullandı.

“İSTAÇ’IN DOĞAYA ZARARLI NE KADAR TESİSİ VARSA HEPSİ SİLİVRİ’DE”

Silivri’yi olumsuz etkileyen tesislerine karşı İSTAÇ’ın ilçede herhangi bir hizmet yapmadığının altını çizen Başkan Yılmaz, “İSTAÇ’a da ayrı bir parantez açmak istiyorum; İSTAÇ dev bir kurum. İSTAÇ; Silivri’nin hayatına, bizim hayatlarımıza çok olumsuz etki yapan tesisleri Silivri’de işletiyor. Hafriyat sahaları, katı atık depolama merkezleri, buradan çıkan gazlar, kötü koku, buradan çıkan ve yer altı sularına bulaşma ihtimali olan çöp sızıntı suları vs. vs. İSTAÇ’ın çevreye, doğaya zararlı ne kadar tesisi varsa neredeyse tamamı Silivri’de arkadaşlar. Kemerburgaz’da ve Şile’de de var. Peki İSTAÇ’ın aklına, İBB’nin aklına böyle bir iş geldiğinde hemen Silivri geliyor da kapalı spor salonu, yüzme havuzu, kadın doğum evi, parklar, okullar, kütüphaneler yapmaya gelince Silivri neden aklınıza gelmiyor. Bakın, biz bir şehirde yaşıyor ve ortak kaderi paylaşıyoruz. Koronavirüs döneminde Gümüşyaka’da cenazeler kabul edilmezken, halk orada nümayiş yapacakken ben Mezarlıklar Daire Başkanını aradım: ‘O gelen cenazelerin hepsi bizim kardeşimiz. Orada bir nümayiş olacaksa o nümayişi dağıtmak için en başında ben İBB’nin yanında olacağım’ dedim. Çünkü biz koronavirüsten ölen İstanbullu vatandaşlarımızı Silivri’ye sokmuyoruz diyemeyiz. Katı atık depolama merkezi de Silivri’ye yapılmazsa iyi olur ama yapıldığında da bunu tümden yok sayıp karşı çıkamayız. Dünyada bir şehre nükleer santral yapılırsa o şehre pozitif ayrımcılıkla hizmetler yapılır. Okullar, kültür merkezleri yapılır ve o yörenin insanları istihdam edilir. Sizin İSTAÇ’ınızın başladığı bir okul, anaokulu, stat var mı? İSTAÇ’ın Silivri’ye pozitif ayrımcılık yapması gereken hizmetler var ama Silivri’de tek bir şey yapılmadı. İSTAÇ’ın buraya meslek okulu yapması lazım. Yenilenebilir enerjiyle, güneş enerjisiyle ilgili yapması gerekenler var. Bunları siz yapmıyorsunuz ama vatandaşın bunun kararını 7 ay sonra sandıkta vereceğini düşünüyorum.” diye konuştu.

“İSKİ BİZİM İÇİN KOCAMAN BİR SKANDAL”

CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız’ın “İSKİ Silivri’de 2 milyar TL yatırım yaptı” açıklamalarını da değerlendiren Başkan Volkan Yılmaz, “Geride bıraktığımız 4,5 yıla baktığımızda İSKİ’nin kocaman bir skandal olduğunu görüyoruz. Melih Bey İSKİ’nin Silivri’ye 2 milyar TL yatırım yaptığını söylüyor. E yapacak tabi! Başka nereye yatırım yapacak? Şişli’ye mi Kadıköy’e mi yapacak? Bizim 42 km sahilimiz var. İleri biyolojik arıtmalarla Marmara Denizi’nin kucaklanacağı Tuzla’dan sonra en uzun sahil şeridi bizde, kırsal alan bizde, köyler bizde, dereler bizde! İstanbul’da en fazla deresi olan ilçe Silivri. Silivri’ye yapılan yatırım konusunda İSKİ için 2 milyar TL nedir ki? 1 tane dere ıslahı yapamadınız. Tuzla Deresinde yapı yasağı hâlâ duruyor. Tuzla Deresindeki insanlar dayanıksız evlerde bölgenin taşkın alandan çıkmasını bekliyorlar. Niye çıkmadı biliyor musunuz? İSKİ dere ıslahını yapmadığı için çıkmadı. İSKİ bu dere ıslahlarını yapmak zorundadır. Selimpaşa’daki dereyi ıslah etmek zorundadır. Çamurlu Dereyi ıslah etmek zorundadır. Semizkumlar Albayrak Tatil Sitesi her yağışta sular altında kalıyor. İSKİ’nin yatırım yapacağı yegâne yer Silivri, Çatalca ve bu bölgedir arkadaşlar. Bu yaptığı 2 milyar TL’lik yatırım da denizde kum misalidir. Ya kardeşim deprem gerçeği dururken Tuzla Deresinin projesi dahi yok. Bu dere ıslahını kim yapacak? ASKİ mi gelecek? MESKİ mi gelecek? TESKİ mi gelecek? İSKİ yapacak arkadaşlar. İSKİ’nin bu yaptıkları Silivri’de yapması gerekenlerin 10’da 1’i, 100’de 1’idir. Silivri’de hâlâ isale hatlarının, atık sularının, yağmur kanallarının yenilenmesi gereken bir dolu yer var ve bütçe yetersizliğinden, kaynak yetersizliğinden dolayı İSKİ bunları yapamıyor. Onun için İSKİ onu yaptı, bunu yaptı diye söylemlerde bulunmanız çok inandırıcı değil.” dedi.