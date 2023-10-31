Başkan Yılmaz'dan 1 Kasım Silivri'nin Kurtuluş Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1 Kasım Silivri’nin Kurtuluş Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle eşsiz bir güzelliğe sahip olan Silivri’miz, yıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlere ait tarihi ve kültürel zenginliklerin bir kısmı nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Dünyanın göz bebeği İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı olma özelliğini de taşıyan Silivri’miz, bulunduğu konum itibarıyla stratejik bir öneme sahiptir.

Bu nedenle geçmişte birçok saldırıya ve işgale maruz kalmıştır.

Osmanlı Devletine dayatılan Sevr Antlaşması sonunda Yunanlılar tarafından işgal edilen Silivri’miz, 2 yıl 3 ay süren bu saldırılardan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlatılan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasından sonra kurtulmuştur.

Bu bağlamda 1 Kasım 1922 tarihi, Silivri’nin kurtuluş günü olarak kayıtlara geçmiştir.

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılını coşkuyla idrak ettiğimiz bugünlerde, özellikle ifade etmek isterim ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman Türk ordusu, aziz şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan bu vatanı korumak, Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak hepimizin görev ve sorumluluğudur.

Bu sorumlulukla Silivri’mize, İstanbul’umuza ve Türkiye’mize hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz.

İlçemizde yaşayan tüm hemşehrilerimizin huzuru ve refahı için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.

Yurdumuzun, işgal ve esareti bir daha asla yaşamaksızın, ay yıldızlı al bayrağın altında sonsuza kadar bağımsız, hür, huzur ve güven içinde yaşaması dileklerimle, Silivri’mizin 1 Kasım Kurtuluş Günü’nü kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum.”