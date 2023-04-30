Başkan Yılmaz'dan 1 Mayıs mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin gelişme ve kalkınma mücadelesinde önemli rolü olan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü sevinçle kutluyoruz. İşçi varsa iş vardır, işçi varsa emek vardır, işçi varsa üretim vardır. Üretim demek gelişim demek, üretim demek gelecek ve kalkınma demektir. Dolayısıyla alın teri ve el emeği ile çalışan işçi kardeşlerimiz her türlü övgüye ve saygıya layıktır. Emeğiyle değer üretmek, alın teriyle helal kazanmak paha biçilemez bir özelliktir. Silivri’ye hizmet vazifesinde bulunan tüm mesai arkadaşlarımızın güvenli, konforlu ve huzurlu bir ortamda görev yapması amacıyla kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geride bıraktığımız 4 yılda çalışanına değer veren, çalışanını düşünen, çalışanını mağdur etmeyen bir yönetim anlayışı ortaya konulmuştur. Bu bakımdan, geçmiş dönemlerden çok daha iyi şartlar sunulduğu görünen bir gerçektir. Elbette tüm mesai arkadaşlarımızın daha iyi sosyal haklara sahip olması milletimizin ortak arzu ve beklentisidir. İnancım odur ki, ülkemizin yeni yüzyılı bu taleplerin karşılandığı bir dönemin de başlangıcı olacaktır. Bu temennilerle, tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum.”