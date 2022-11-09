Başkan Yılmaz'dan 10 Kasım Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“10 Kasım günleri; yaslı yüreklerle, yaşlı gözlerle geçmişi hatırlamaktan daha fazla mesaj ve anlam içermektedir.

Şüphesiz her nefis ölümü tadacak, her canlı ölümle tanışacaktır. Önemli olan yaşarken yapılan hizmetler olmakla birlikte; vatan, millet ve devlet için gösterilen fedakârlıklar, ahlaklı, sorumlu, duyarlı ve vicdanlı bir hayat sürebilmektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu başarmış, daha da mühimi Türk milletinin varlığı, birliği ve bağımsızlığı için hiçbir görevden kaçmamıştır.

Naçiz vücudu toprak olsa da, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak, sonsuza kadar var olacaktır. İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir.

Ebediyete irtihalinin 84'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

