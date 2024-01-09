Başkan Yılmaz'dan 10 Ocak Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kuşkusuz demokrasi, haber alma ve ifade özgürlüğü ile güçlenir ve zenginleşir. Bu nedenle bin bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerin çabaları takdir edilmesi gereken bir durumdur. 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte, ülkemizde her yıl 10 Ocak tarihi ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaktadır.

‘Milletin Sesi’ olmayı kendine meslek ve görev edinen gazeteciler, hayatları boyunca büyük fedakârlık içerisinde sorumluluklarını yerine getirmektedir. Özellikle günümüzde, gelişen teknolojiyle birlikte basının önemi daha da artmış bulunmaktadır. Doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın; toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biri haline gelmiştir. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, basın meslek ve ahlak ilkelerine uyan tüm basın mensuplarını tebrik ediyorum.

Bu anlamlı günde basın şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, tarafsız yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun sesi olma görevini yürüten tüm gazeteci arkadaşlarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü’ kutluyorum.”