Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tam altı yıl önce, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içine sirayet etmiş ipotek ve icazet altındaki dar bir kadro ile devleti işgal, iç barış ve huzur ortamını imha etmek için harekete geçmiştir. Türkiye üzerinde hesap yapan, aziz millet varlığının birliğine, dirliğine ve tarihsel sürekliliğine kanlı cephe açan iç ve dış işgal güçleri FETÖ’yü kullanıp silahlandırarak emellerine ulaşmak istemişlerdir. Hem içerden hem de dışardan siyasi, ekonomik ve diplomatik dayatmalar kanalıyla ağır operasyonlara uğrayan ülkemizin 15 Temmuz’da iç kargaşa ve kaosa düşmesi hatta bölünerek devrilmesi amaçlanmıştır.

15 Temmuz 2016 gecesi uzun asırlar boyunca milli hafızalardan çıkmayacak vahim hadiselere, vandal saldırılara, vahşet dolu teşebbüs ve tertiplere sahne olmuştur. 15 Temmuz 2016’da yaşanan dehşet ve vahşet son iki asırda karşılaştığımız hiçbir zulme, hiçbir hıyanete benzememektedir. 15 Temmuz’da, dini kisveye bürünen, hizmet ve himmet örtüsüne saklanan, cemaat olgusundan cürüm ve cinayet çıkaran hain bir terör örgütü Türkiye’yi işgale kalkışmıştır. FETÖ ihaneti sadece bununla yetinmemiş, milli ve manevi değerlere telafisi uzun zaman alacak zarar ve ziyanlar vermiştir. TSK, emniyet, yargı, bürokrasi, medya, iş dünyası, üniversite ve diğer eğitim kurumlarıyla birlikte siyasete yuvalanan ve Türkiye’yi tıpkı bir ahtapot gibi sarmış olan melanet çetesi, 15 Temmuz’da Türk milletine silah çekmiş, son şansını denemiş, son kozunu oynamıştır. 251 kardeşimizin şehit düştüğü, 2 bin 194 kardeşimizin ise gazi olduğu darbe kisveli işgal girişimine direnen büyük Türk milleti 15 Temmuz’da destan destan büyümüş; bağımsızlık onuruna, bekasına ve kutlu varlığına şehadeti göze alarak leke düşürmemiştir. 15 Temmuz’da ihanet imanı yenememiştir. 15 Temmuz’da batıl Hakk’ı alt edememiştir. Milli birlik ve dayanışma ruhu şerefsiz akını yerle bir etmiştir. Türk milleti vatanında Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ilk kez namus ve haysiyet müdafaası yapmıştır. O gece okunan selalar Türk milletinin istiklal sancağının manevi ve maşeri temsili olmuştur. Yarın 15 Temmuz’un altıncı yıl dönümünü anacağız. Allah’tan niyazım bir daha böylesi işgal ve istila teşebbüslerinin yaşanmamasıdır. Allah’tan niyazım kahraman ve gazi Türk milletinin birlik ve beraberliğinin asla bozulmamasıdır. O kanlı gecede yaşananların tekerrür etmemesi hem bizim hem de bizden sonraki nesillerin boynunun borcu, ecdada ve şehitlerimize vefanın gereğidir.

15 Temmuz’da destansı mücadeleleriyle milli gönüllerde taht kuran 251 şehidimize, terörle mücadelede tarih yazan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun ve huzurlu ömürler temenni ediyorum.”

