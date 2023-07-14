Başkan Yılmaz'dan 15 Temmuz mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Devletimizin değişik kademelerine ve TSK içerisine sinsi emellerle sızan FETÖ’cü hainlerin darbe girişimi üzerinden 7 yıl geçmiştir.

Karanlık güçlerin maşası olarak milli irademizi esaret altına almaya çalışan bu kirli güruh, kendilerine emanet edilen tank ve uçakları 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi düşmana değil Türk milletinin üzerine sürmüştür.

Milletimizin vatan, bayrak ve bağımsızlık hassasiyetini unutan bu hainlere en güzel cevap yine devletimizin vatansever mensupları ve milletimiz tarafından verilmiştir.

15 Temmuz gecesi vatan ve millet sevdalıları demokrasimize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkmıştır.

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey, ‘En kötü demokrasi, en iyi darbeden daha üstündür’ diyerek demokrasinin önemine vurgu yapmıştır.

15 Temmuz darbe girişimi, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisi; istiklalimize ve istikbalimize yönelik sinsice planlanmış bir saldırıdır.

Yüce Türk milleti bu alçakça saldırıyı hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacaktır.

Bu topraklar üzerinde kirli planları, çirkin emelleri olan herkes bilmelidir ki; Türk milleti asla teslim olmayacak, egemenliğinden, bağımsızlığından asla taviz vermeyecektir.

Bu duygularla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yıl dönümünde, canını bu vatan uğruna feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”