Başkan Yılmaz'dan 19 Mayıs Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bundan 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak tutuşturduğu kurtuluş meşalesi bugün de gür bir şekilde yanmakta ve son yurdumuzun güvencesi olmayı ilk günkü gibi sürdürmektedir. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan cesur ve faziletli irade, acılar içinde kıvranan, kayıplarla sınanan, işgal ve esaretle tehdit edilen son yurdumuzun umutlarını yeşertmiş, talihini değiştirmiştir. 19 Mayıs; milletimizin kutlu bir silkinişi, destansı bir uyanışı, istiklal uğruna her şeyi göze aldığını ispatlayan muazzam bir stratejik dirilişi olarak tarihe mühür vurmuştur. Aziz milletimiz, sömürgeci güçlerin dayattığı ve tutsaklığı esas alan bağımlı ve onursuz bir geleceği Samsun’dan itibaren reddetmiş, kendi kaderine bizzat kendisi yön vermek için inisiyatifi ele almıştır. Bu itibarla 19 Mayıs, aşağılanan milli varlığın canlanışı; teslimiyetçi, tavizkar yönetimlere karşı milli devletin müjdesi, dönemin küresel dengelerini baştan ayağa değiştiren milli mücadele şuurunun doğumudur. Aynı zamanda 19 Mayıs; Türk milletinin ortak çatı altında buluşarak akıl, duygu, sağduyu, vizyon ve fedakarlık eşliğinde istikbaline sahip çıkışının tarihe mal olmuş milliyetçi kararlılığıdır. Bu sayede ümitsizlikler etkisizleştirilmiş, kırgınlıklar onarılmış, fikir ayrılıkları giderilmiş, tasa ve kıvancın ortak paydasında buluşularak Türkiye Cumhuriyeti’nin ana çatısı heyecanla örülmüştür. Mustafa Kemal Paşa’nın Türklüğün kurtuluşu ve vatanın selameti için başlattığı hareket, umutları canlandırmış ve herkesin bir ülkü etrafında toplanıp kenetlenmesiyle zaferle sonuçlanmıştır. Ulaşılan bu zaferi sürekli kılmak isteyen, hedefi baştan tam bağımsızlık ve muasır medeniyetler seviyesini aşma olarak belirleyen Mustafa Kemal Atatürk, bunun yolunun da gençliğimizin büyük ülkülerle yetişmesinden geçtiğini görmüştür. Bunun içindir ki, bu günün anlam ve öneminin gençlikçe kavranması için onlara armağan etmiş, ülkemizin geleceğini her zaman güvendiği ve inandığı Türk gençliğine emanet etmiştir. Çünkü gençlik, milletlerin gücüdür ve yarınlarıdır. Gençlik, yeni fikirler, aydınlık düşünceler, taze güç ve dinamik bir kuvvetin karşılığı olarak, yaşlanması mukadder olan bir toplum yapısına giren zindeliği, atılganlığı, enerjiyi ve iyimserliği ifade etmektedir. Yüreği millet sevgisi ile dolu, ahlaklı ve imanlı; milletine, ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve yüksek ülküleri amaçlamış gençliğin yetişmesi halinde Türk milletinin ve Türk devletinin bekası güvenceye kavuşabilecektir. Bu itibarla, yarınların teminatı Türk gençliğinin daha iyi ve daha sorumlu yetişmesi hepimiz için vazgeçilmez hedef ve görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz hemşehrilerimin ve sevgili gençlerimizin Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten hissiyatımla tebrik ediyorum. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak milli doğruluşun başını çeken başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin her safhasında pay ve katkısı bulunan kahramanlara, muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.”