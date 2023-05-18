Başkan Yılmaz'dan 19 Mayıs Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs 1919, dönemin sömürgeci güçlerince dayatılan bir geleceği reddederek "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına" inanan Atatürk'ün Cumhuriyetle sonuçlanacak bağımsızlık mücadelesine başladığı gündür.

Milletimizin hürriyeti ve vatanımızın kurtuluşu için başlayan bu yolculuk, sönmek üzere olan umutları canlandırmış ve herkesin bir ülkü etrafında toplanmasına varan sürece hız ve anlam kazandırmıştır.

Bu yönüyle 19 Mayıs ruhu, zedelenen, aşağılanan milli onurun dirilişi, teslimiyetçi, tavizkâr yönetimlere karşı milli devletin doğuşu; çağın stratejik dengelerini ve zafiyetini gözeten akıl, sağduyu ve vizyonun adıdır.

19 Mayıs 1919'da başlayan süreç, umutsuzluk ve yılgınlık içindeki millet varlığına olan yüksek inancın ifadesi olması bakımından ilham almamız gereken bir mücadele yöntemi olarak önümüzü aydınlatmaktadır.

19 Mayıs’ın; ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak kutlandığı dikkate alındığında, Türk gençliğine çok büyük görev ve sorumluluklar düşeceği de ortadadır.

Gençlik, yeni fikirler, aydınlık düşünceler, taze güç ve dinamik bir kuvvetin karşılığı olarak, yaşlanması mukadder olan bir toplum yapısına giren zindeliği, heyecanı, enerjiyi ve umudu ifade etmektedir.

Ancak, geleneksel bağların hızla koptuğu, yerine yeni değerlerin ikame edilemediği, dilini, tarihini, kültürünü ve çağı yeterince benimsememiş bir gençliğin milletimizin geleceğinde katkı sağlamasını beklemek fazlaca iyimserlik olacaktır.

Yüreği millet sevgisi ile dolu, erdemli; insanlığa, ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve yüksek idealleri hedeflemiş gençliğin yetişmesi halinde aziz Cumhuriyetimizin bekası güvenceye kavuşabilecektir.

Gençlerimizin, dünün saygın hatıralarına mutlaka sahip çıkacağına, art niyetlilere ve bunlara çanak tutanlara fırsat vermeyeceğine yürekten inanıyorum.

Türk gençliğine en büyük hediyemiz bağımsız ve güçlü bir ülke, kutlu bir millet varlığı, parlak bir gelecek, iş ve aş sorunlarının tamamen çözüldüğü huzurlu ve güvenli bir ortam bırakmak olacaktır.

104 yıl önce başlayan istiklal mücadelesi neticesinde, bizlere vatan kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Milli Mücadele kahramanlarına ve aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyor, muhterem anılarını hürmetle yâd ediyorum.”