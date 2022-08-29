Başkan Yılmaz’dan 30 Ağustos mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletine reva görülen esareti reddederek tarihimizin şanlı zaferlerine yenisini eklemişler ve Türk milletinin gücünü sınamaya çalışanlara tarihi bir ders vermişlerdir.

Türk kurtuluş mücadelesi, bir milletin var olma ve yaşama arzusunun gönüllerde yükseldiği bir meşale olmuş ve kutlu bir dönem olarak tarihteki ayrıcalıklı yerini almıştır.

İstiklalini kendi azim ve kararının kurtaracağına inanan aziz milletimizin desteği ile Türk Ordusunun 26 Ağustos 1922 sabahı işgal kuvvetlerine yönelik başlattığı taarruz Türk milletinin kararlılığının, mücadele azminin ve hür yaşama iradesinin açık bir kanıtıdır. Bu zaferle aziz milletimiz son sözünü söylemiş, Anadolu ilelebet bir Türk yurdu olarak tescil edilmiştir.

30 Ağustos Zaferi ile milletimiz, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana bir kez daha göstermiştir.

Bu büyük zafer, milletimiz için tarihi boyunca kazanılan pek çok zaferden farklı bir kazanımı ifade etmektedir. Çünkü, “Artık bitti, bir millet ve devlet tarihe gömülüyor” denildiği anda, bütün olumsuz şartlara rağmen, varlığını, birliğini koruduğu, dirliğini ve devletini yeniden kurduğu bir zaferdir bu zafer.

Bu açıdan Kurtuluş Savaşımız, sebep ve sonuçları ile hatıraları yaşatılarak gelecek nesillere mutlaka aktarılması şart olan, kutlu ecdadımızın kahramanlık destanları ve tarihi hatıralarıdır. Büyük Türk milleti, ancak bu yolla milli devlet, üniter yapı ve milli kimliğe yönelik tehditlere karşı gelecek nesillerin teyakkuz halinde bulunmasını sağlayabilir.

Bu itibarla, 30 Ağustos deyince; gözleri hasretle yaşarmayan, göğüsleri gururla kabarmayan, yürekleri coşkuyla çarpmayanlara dikkat edilmesi bir vatan görevi haline gelmiş bulunmaktadır.

Bağımsız ve onurlu yaşamak için, aziz vatanımızı işgal edenlere karşı verilen kurtuluş destanının sonucu olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, kutsal vatanımızın varlığı ve bağımsızlığının dünyaya kabul ettirildiği bu çok anlamlı zaferin yıldönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnet duygularımla anıyor Cenab-ı Allahtan rahmet diliyorum.”

